BSEB SAV Class 6 Registration के लिए प्रक्रिया शुरू, जान लें आवेदन अंतिम तारीख और अन्य डिटेल्स

BSEB SAV Class 6 Registration के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 सितंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट biharsimultala.com पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस विद्यालय में कुल 120 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें 60 सीटें छात्राओं के लिए और 60 सीटें छात्रों के लिए निर्धारित की गई हैं।