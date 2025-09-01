Patrika LogoSwitch to English

BSEB SAV Class 6 Registration के लिए प्रक्रिया शुरू, जान लें आवेदन अंतिम तारीख और अन्य डिटेल्स

BSEB SAV: इसमें आवेदन उम्मीदवार की आयु 1 अप्रैल 2026 को 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अभ्यर्थी बिहार राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ रहा होना चाहिए।

पटना

Anurag Animesh

Sep 01, 2025

BSEB SAV Class 6 Registration
BSEB SAV Class 6 Registration(AI Image-Gemini)

BSEB SAV Class 6 Registration के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 सितंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट biharsimultala.com पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस विद्यालय में कुल 120 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें 60 सीटें छात्राओं के लिए और 60 सीटें छात्रों के लिए निर्धारित की गई हैं।

BSEB SAV Class 6 Registration: आवेदन के लिए पात्रता मानदंड

इसमें आवेदन उम्मीदवार की आयु 1 अप्रैल 2026 को 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अभ्यर्थी बिहार राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ रहा होना चाहिए।

BSEB SAV Class 6 Admission: ऐसे होगा छात्रों का चयन

प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Exam)

संभावित तिथि: 31 अक्टूबर 2025
प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार का होगा।
कुल 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का।
परीक्षा अवधि: 2 घंटे 30 मिनट
प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा।

मुख्य परीक्षा (Main Exam)

आयोजन: जनवरी 2026
परीक्षा दो पाली में होगी।
प्रश्नपत्र का स्तर बिहार सरकार द्वारा कक्षा 5 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा।

