BSF HCM Result 2025: बीएसएफ ने एएसआई, हेड कॉन्स्टेबल पीईटी, पीएसटी का रिजल्ट किया जारी, सीधे इस लिंक से देखें मेरिट लिस्ट

BSF HCM Result को लेकर अहम अपडेट आ गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI), हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) और हवलदार (क्लर्क) भर्ती 2024 के फिजिकल टेस्ट (PET/PST) का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लिए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट pdf फॉर्मेट में उपलब्ध है। जिसे डाउनलोड करके रिजल्ट चेक किया जा सकता है। बीएसएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फिजिकल टेस्ट के बाद कुल 2,75,567 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं।
इस रिजल्ट में ASI (Steno/Combatant Steno) पदों के लिए 8,526 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं। वहीं HC (Min/Combatant Min) in CAPFs और Havildar (Clerk) in AR के लिए 2,67,041 उम्मीदवारों को सफलता मिली है। अब इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (Round 2) में शामिल होना होगा।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर भर्ती से संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
पीडीएफ फाइल खुलने के बाद उसमें अपना रोल नंबर खोजें।
जिन अभ्यर्थियों ने PET/PST क्लियर कर लिया है, उनके लिए लिखित परीक्षा का टाइमटेबल जल्द घोषित किया जाएगा। परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जिन्हें उम्मीदवार ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। भर्ती से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को BSF की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए।