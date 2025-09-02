BSF HCM Result 2025: बीएसएफ ने एएसआई, हेड कॉन्स्टेबल पीईटी, पीएसटी का रिजल्ट किया जारी, सीधे इस लिंक से देखें मेरिट लिस्ट

BSF HCM Result को लेकर अहम अपडेट आ गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI), हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) और हवलदार (क्लर्क) भर्ती 2024 के फिजिकल टेस्ट (PET/PST) का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लिए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट pdf फॉर्मेट में उपलब्ध है। जिसे डाउनलोड करके रिजल्ट चेक किया जा सकता है। बीएसएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फिजिकल टेस्ट के बाद कुल 2,75,567 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं।