BSSC Vacancy 2025: सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए अहम अपडेट जारी, जान लें करेक्शन विंडो बंद होने की तारीख

BSSC Vacancy 2025(Image-Freepik)
BSSC Vacancy 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने सीजीएल-4 भर्ती और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के आवेदकों के लिए बड़ी राहत दी है। आयोग ने दोनों भर्तियों के लिए आवेदन में सुधार (फॉर्म करेक्शन) की विंडो 31 अक्टूबर से खोल दी है। उम्मीदवार 31 अक्टूबर से 24 नवंबर 2025 तक अपने आवेदन फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारियों में बदलाव कर सकेंगे। इसके लिए लिंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जारी किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया के साथ-साथ आयोग ने अंतिम तारीखों में भी बदलाव किया है। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की नई अंतिम तारीख 24 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। पहले यह 16 अक्टूबर थी। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 14 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2025 कर दी गई है। उम्मीदवार बीएसएससी की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आयोग की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में सीमित डिटेल्स में ही बदलाव कर सकते हैं। इनमें अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम या पिता का नाम,इन तीनों में से किसी एक में सुधार की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आरक्षण श्रेणी, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत तिथि में भी संशोधन किया जा सकता है।इसके साथ ही जन्मतिथि, शैक्षणिक, तकनीकी या वाणिज्यिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की तारीख और संख्या में भी बदलाव संभव होगा। दिव्यांगता श्रेणी, बिहार सरकार में कार्यरत सरकारी या संविदा कर्मचारी के रूप में स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड नंबर में भी संशोधन कर सकते हैं।
बीएसएससी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन फॉर्म में सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। फाइनल सबमिट करने के बाद एडिट का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म में सुधार करते समय सभी डिटेल्स ध्यानपूर्वक जांच लें और उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। बिहार सीजीएल-4 भर्ती के तहत कुल 1541 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जबकि ऑफिस अटेंडेंट (कार्यालय परिचारी) भर्ती 2025 में 4388 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हाल ही में बीएसएससी ने दोनों भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाई थी। सीजीएल-4 में 60 और ऑफिस अटेंडेंट में 661 पदों की वृद्धि की गई है।
