BSSC Vacancy 2025: सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए अहम अपडेट जारी, जान लें करेक्शन विंडो बंद होने की तारीख



आयोग की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में सीमित डिटेल्स में ही बदलाव कर सकते हैं। इनमें अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम या पिता का नाम,इन तीनों में से किसी एक में सुधार की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आरक्षण श्रेणी, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र संख्या और निर्गत तिथि में भी संशोधन किया जा सकता है।इसके साथ ही जन्मतिथि, शैक्षणिक, तकनीकी या वाणिज्यिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की तारीख और संख्या में भी बदलाव संभव होगा। दिव्यांगता श्रेणी, बिहार सरकार में कार्यरत सरकारी या संविदा कर्मचारी के रूप में स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड नंबर में भी संशोधन कर सकते हैं।