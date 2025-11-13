Patrika LogoSwitch to English

BTEUP Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें करें डाउनलोड, Direct Link, bteup.ac.in

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, उस पर दिए गए विवरण, जैसे आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, विषय कोड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, को ध्यानपूर्वक जांच लें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर तुरंत विभागाध्यक्ष से संपर्क करें।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Nov 13, 2025

BTEUP Admit Card 2025

BTEUP Admit Card 2025 OUT(Image-Freepik)

BTEUP Admit Card 2025 को लेकर अहम अपडेट आ गया है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (BTEUP) ने विषम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परिषद की ओर से सभी संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 नवंबर शाम 5 बजे तक संस्थान के प्रिंसिपल छात्रों के एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर उन्हें बांटे। बिना हस्ताक्षर और मुहर वाले एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर मान्य नहीं होंगे।

BTEUP Exam 2025: इन तारीखों पर होगी परीक्षा


परीक्षा तारीखों की बात करें तो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 नवंबर 2025 से शुरू होकर 2 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी, वहीं विशेष बैक पेपर परीक्षाएं 17 नवंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक चलेंगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी छात्रों के पास एडमिट कार्ड का होना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।

BTEUP Admit Card 2025: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड


एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को सबसे पहले bteup.ac.in वेबसाइट पर जाना होगा।
वहां "Login" टैब में जाकर "Student Login" विकल्प चुनें।
इसके बाद खुलने वाले पेज पर नामांकन संख्या और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें, जिससे एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
छात्र इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने संस्थान से हस्ताक्षर व मुहर लगवाना न भूलें।

BTEUP Admit Card 2025

एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी


उम्मीदवार का नाम
परीक्षा का नाम
रजिस्ट्रेशन नंबर
फोटो
हस्ताक्षर
रोल नंबर
परीक्षा केंद्र
परीक्षा का दिन और तिथि
परीक्षा का समय
सहित अन्य डिटेल्स

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, उस पर दिए गए विवरण, जैसे आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, विषय कोड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, को ध्यानपूर्वक जांच लें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर तुरंत विभागाध्यक्ष से संपर्क करें।

Published on:

13 Nov 2025 11:15 am

BTEUP Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें करें डाउनलोड, Direct Link, bteup.ac.in

