शिक्षा

BTSC Recruitment 2025: डेंटल हीजिनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया

BTSC: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान विषय के साथ 10+2 पास होना अनिवार्य है।

पटना

Anurag Animesh

Dec 07, 2025

BTSC Recruitment 2025

BTSC Recruitment 2025(Image-Freepik)

BTSC Dental Hygienist Vacancy 2025: मेडिसिन फील्ड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने डेंटल हाइजीनिस्ट पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 दिसंबर 2025 से स्वीकार किए जा रहे हैं, जबकि आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2025 तय की गई है।

BTSC Recruitment 2025: इतने पदों पर होनी है भर्ती


इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 702 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें अनारक्षित श्रेणी के लिए 281 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 70 पद, अनुसूचित जाति के लिए 112 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 127 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 84 पद और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 21 पद शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

BTSC Bharti: ये होनी चाहिए योग्यता


आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान विषय के साथ 10+2 पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट पूरा किया होना चाहिए। अभ्यर्थियों का बिहार राज्य दंत परिषद से रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक है।

BTSC Dental Hygienist Vacancy 2025: जान लें जरुरी आयु सीमा


उम्र सीमा की बात करें तो आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, जबकि सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए 40 वर्ष निर्धारित है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष व महिला उम्मीदवारों को 40 वर्ष तक आवेदन की अनुमति है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष व महिला उम्मीदवार अधिकतम 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी।

इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें, जिससे पात्रता, आयु सीमा, आवश्यक डाक्यूमेंट्स और अन्य शर्तों से संबंधित पूरी जानकारी मिल सके। इस भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को लगभग 20 हजार रुपया वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ अलाउंस भी दिए जाएंगे।

07 Dec 2025 10:04 am

Hindi News / Education News / BTSC Recruitment 2025: डेंटल हीजिनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया

शिक्षा

