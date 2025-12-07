BTSC Recruitment 2025: डेंटल हीजिनिस्ट के 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया



उम्र सीमा की बात करें तो आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, जबकि सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए 40 वर्ष निर्धारित है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष व महिला उम्मीदवारों को 40 वर्ष तक आवेदन की अनुमति है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष व महिला उम्मीदवार अधिकतम 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी।