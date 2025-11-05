Patrika LogoSwitch to English

अब इस तारीख को जारी होगा CAT Admit Card 2025, ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

CAT 2025 की परीक्षा तारीख की बात करें तो यह परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन IIM कोझिकोड द्वारा किया जा रहा है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 05, 2025

CAT Admit Card 2025

CAT Admit Card 2025(Image-Freepik)

CAT 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। Indian Institutes of Management (IIM) में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इस साल परीक्षा का आयोजन IIM कोझिकोड (IIM Kozhikode) कर रहा है। संस्थान ने CAT 2025 एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख में बदलाव किया है।पहले एडमिट कार्ड 5 नवंबर को जारी किए जाने थे, लेकिन अब यह तारीख बढ़ा दी गई है। नए शेड्यूल के अनुसार, उम्मीदवार 12 नवंबर 2025 से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए CAT की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर लिंक एक्टिव किया जाएगा।

CAT 2025 परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी

CAT 2025 की परीक्षा तारीख की बात करें तो यह परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन IIM कोझिकोड द्वारा किया जा रहा है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित होगी। परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित होगी कुल 120 मिनट यानी 2 घंटे की यह परीक्षा होगी। उम्मीदवारों की संख्या इस साल करीब 2.95 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

CAT Admit Card 2025: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड


एडमिट कार्ड के लिए सबसे पहले iimcat.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर ‘CAT 2025 Admit Card’ लिंक पर क्लिक करें।
लॉगिन पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

05 Nov 2025 03:45 pm

Hindi News / Education News / अब इस तारीख को जारी होगा CAT Admit Card 2025, ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

