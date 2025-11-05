अब इस तारीख को जारी होगा CAT Admit Card 2025, ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

CAT 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। Indian Institutes of Management (IIM) में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इस साल परीक्षा का आयोजन IIM कोझिकोड (IIM Kozhikode) कर रहा है। संस्थान ने CAT 2025 एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख में बदलाव किया है।पहले एडमिट कार्ड 5 नवंबर को जारी किए जाने थे, लेकिन अब यह तारीख बढ़ा दी गई है। नए शेड्यूल के अनुसार, उम्मीदवार 12 नवंबर 2025 से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए CAT की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर लिंक एक्टिव किया जाएगा।