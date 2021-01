CBSE Board Exam 2021 Date Sheet: जानिए कब जारी होगी दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट, यहां पढ़ें

CBSE Board Exam Date Sheet 2021: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लाइव सेशन के दौरान सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सीबीएसई दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट 02 फरवरी 2021 को जारी की जाएगी। अभी तक की गई तिथियों की घोषणा में स्टूडेंट्स को केवल परीक्षा आरंभ होने और समाप्त होने की तारीखों के बारे में ही जानकारी दी गई है। विषयवार तिथियों की घोषणा और विस्तृत डेटशीट 2 फरवरी को जारी होगी।

सीबीएसई सहोदय विद्यालयों के अध्यक्षों और सचिवों के साथ लाइव इंटरैक्शन में शिक्षा मंत्री ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ग्राउंड रूट लेवल पर लागू करने के मुद्दे पर बात की।

Interacted with Presidents & Secretaries of CBSE Sahodaya School Complexes @cbseindia29. Major announcements- CBSE exam datesheet of 10th & 12th class to be announced on Feb 2(Tuesday). Computerized affiliation system to be based on data analytics & self-disclosure of schools. pic.twitter.com/WN6WetSW3o