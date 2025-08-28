CBSE Board Exams 2026 को लेकर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर तक भर दें ये फॉर्म

CBSE Board Exam Guidelines 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) इस साल से कक्षा10वीं की साल में दो बार परीक्षा कराने वाले रूल की शुरूआत कर देगा। इसे लेकर CBSE ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को CBSE ने सभी स्कूलों के लिए गाइलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत बोर्ड ने सभी स्कूलों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा करने का शेड्यूल जारी किया है। कक्षा 10 की पहली परीक्षा फरवरी 2026 के मध्य में निर्धारित है और स्कूलों को तय तारीख तक एलओसी जमा करना अनिवार्य है।
सीबीएसई नोटिस के अनुसार, 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) जमा करना बेहद महत्वपूर्ण है। स्कूलों को उम्मीदवारों का सही डेटा अपलोड करना जरूरी है, क्योंकि इस डेटा का उपयोग सीधे प्रवेश पत्र बनाने, परीक्षा रिकॉर्ड तैयार करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किया जाएगा। LOC जमा करने में किसी तरह की भूल के गंभीर परिणाम स्कूलों को झेलने पड़ सकते हैं।
CBSE के अनुसार, LOC के तहत स्कूलों को स्टूडेंट्स का डेटा उपलब्ध करना होगा। इसमें सभी जानकारी जैसे, छात्र का नाम, माता-पिता का नाम और डीटेल, जन्मतिथि, फोटो, विषय की जानकारी, साइन और APAAR ID की जानकारी देनी होगी। 2025-26 के लिए, भारत में छात्रों के लिए आईडी अनिवार्य कर दी गई है, जबकि भारत के बाहर के स्कूलों को इससे छूट दी गई है।
बोर्ड ने स्कूलों को निर्धारित समय सीमा से पहले छात्रों को पूरी जानकारी मुहैया कराने को कहा है। इसी के साथ सीबीएसई ने बढ़ी हुई परीक्षा फीस को इसी साल से लागू कर दिया है। अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को 20 रुपये अधिक फीस चुकानी होगी। LOC गाइडलाइंस के मुताबिक, बोर्ड परीक्षा के लिए अब भारतीय छात्रों को प्रति विषय 320 रुपये चुकाने होंगे। इस तरह 5 विषयों के लिए 1650 रुपये की फीस चुकानी होगी।