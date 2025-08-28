CBSE Board Exams 2026 को लेकर बड़ा अपडेट, 30 सितंबर तक भर दें ये फॉर्म

CBSE Board Exam Guidelines 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) इस साल से कक्षा10वीं की साल में दो बार परीक्षा कराने वाले रूल की शुरूआत कर देगा। इसे लेकर CBSE ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को CBSE ने सभी स्कूलों के लिए गाइलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत बोर्ड ने सभी स्कूलों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा करने का शेड्यूल जारी किया है। कक्षा 10 की पहली परीक्षा फरवरी 2026 के मध्य में निर्धारित है और स्कूलों को तय तारीख तक एलओसी जमा करना अनिवार्य है।