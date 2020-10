CBSE CTET Exam date 2020: जानें कब आयोजित होगी सीटेट परीक्षा, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

CBSE CTET Exam date 2020: सीबीएसई केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा की नई तिथि को लेकर आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने आधिकारिक ट्वीट के जरिए कहा है कि हालात सामान्य होने पर सीटेट परीक्षा की नई तिथियों की सूचना दे दी जाएगी। सीबीएसई ने यह बात ट्विटर पर एक अभ्यर्थी के ट्वीट के जवाब में कही। अभ्यर्थी ने सीबीएसई को टैग करते हुए सीटेट परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने की मांग की थी। इसके जवाब में सीबीएस ने ट्वीट किया- 'जब परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल स्थिति हो जाएगी, तब नई सीटेट परीक्षा तिथि की सूचना दे जाएगी।'

The next date of examination will be intimated when situation is more conducive for conduct of examinations. You may visit CTET website i.e. https://t.co/O4eqwlL8bt for related updates.