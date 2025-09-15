CBSE की नई गाइडलाइन, इन नियमों को नहीं मानने वाले छात्र रह जाएंगे 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा से वंचित, जानें नियम

CBSE New Guideline: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर जरुरी नोटिस आ गया है। 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर नोटिस जारी किया गया है। CBSE ने वर्ष 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आगामी परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई छात्र इन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर नोटिस जारी की गई है।
दो वर्षीय अध्ययन अनिवार्य
कक्षा 10 और 12 को बोर्ड ने दो वर्षीय कार्यक्रम माना है। यानी, छात्र को कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 तक लगातार अध्ययन करना आवश्यक है।
न्यूनतम 75% अटेंडेंस जरूरी
अटेंडेंस को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई है। बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए छात्र की अटेंडेंस कम से कम 75% होनी चाहिए।
इंटरनल असेसमेंट अनिवार्य
दोनों वर्षों में छात्रों का इंटरनल असेसमेंट होना आवश्यक है। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तो परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
अतिरिक्त विषयों की सीमा
कक्षा 10 के छात्र अधिकतम 2 अतिरिक्त विषय और कक्षा 12 के छात्र 1 अतिरिक्त विषय चुन सकते हैं। इसकी पढ़ाई भी पूरे दो वर्षों तक करना होगा।
विद्यालय द्वारा स्वीकृत विषय ही मान्य
ऐसे विषय जिन्हें स्कूल में पढ़ाने या संचालित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है (जैसे शिक्षक या प्रयोगशाला), उन्हें छात्र बोर्ड परीक्षा में नहीं चुन पाएंगे।
कंपार्टमेंट और रिपीट की स्थिति
यदि किसी छात्र को अतिरिक्त विषय में “कंपार्टमेंट” या “एसेंशियल रिपीट” मिलता है, तो वह प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में दोबारा परीक्षा दे सकेगा।
अतिरिक्त विषयों पर विशेष नियम
जो छात्र उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें अतिरिक्त विषय प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में लेने की अनुमति नहीं मिलेगी।
सीबीएसई ने एक बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि वर्ष 2026 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगी, जबकि दूसरी परीक्षा में वे छात्र शामिल हो सकेंगे जो अपने अंक सुधारना चाहते हैं या पहली बार में पास नहीं हो पाए हैं।