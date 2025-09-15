CBSE की नई गाइडलाइन, इन नियमों को नहीं मानने वाले छात्र रह जाएंगे 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा से वंचित, जानें नियम

CBSE New Guideline: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर जरुरी नोटिस आ गया है। 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर नोटिस जारी किया गया है। CBSE ने वर्ष 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आगामी परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई छात्र इन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर नोटिस जारी की गई है।