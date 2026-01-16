16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CBSE छात्रों के लिए विदेश जाने का मौका, इस टेस्ट में टॉप करने वाले को मिलेगा 50 हजार इनाम

CBSE ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि, वे स्टूडेंट्स को इस कंपटीशन के बारे में जानकारी दें और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी तय करें। स्टूडेंट्स को सीधे कहीं लेटर नहीं भेजना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 16, 2026

CBSE Letter Writing Competition 2026

CBSE Letter Writing Competition 2026(Image-Freepik)

CBSE Letter Writing Competition 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के स्टूडेंट्स के पास अपना टैलेंट दिखाने का शानदार मौका है। CBSE ने डाक विभाग के साथ मिलकर 'यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 2026 इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में नेशनल लेवल पर फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट को 50 हजार रुपये का नकद इनाम मिलेगा इसके साथ ही इंटरनेशनल मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका भी दिया जाएगा।

CBSE Letter Writing Competition Theme 2026: क्या है कंपटीशन का विषय?

इस साल की कंपटीशन का विषय बहुत दिलचस्प रखा गया है। स्टूडेंट्स को अपने किसी दोस्त को पत्र लिखकर यह बताना है कि, 'आज की डिजिटल दुनिया में लोगों का आपसी जुड़ाव और बातचीत क्यों जरूरी है।' इस प्रतियोगिता का मकसद स्टूडेंट्स की सोच और उनकी लिखने की कला को निखारना है। यह इस इंटरनेशनल कंपटीशन का 55वां एडिशन है।

CBSE Letter Writing Competition Winner Prize: विनर को मिलेगा स्विट्जरलैंड जाने का मौका

नियमों के मुताबिक, नेशनल लेवल पर टॉप करने वाली एंट्री को इंटरनेशनल लेवल के लिए भेजा जाएगा। ग्लोबल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने वाले स्टूडेंट को स्विट्जरलैंड के बर्न स्थित UPU हेडक्वार्टर के दौरे पर जाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल विजेताओं को गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल के साथ सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे।

CBSE Letter Writing Competition Prize Money: नेशनल और सर्किल लेवल पर मिलेंगे नकद इनाम

भारत सरकार का डाक विभाग नेशनल और सर्किल लेवल पर भी प्राइज देगा। नेशनल लेवल पर फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपये, सेकंड प्राइज 25,000 रुपये और थर्ड प्राइज 10,000 रुपये रखा गया है। वहीं सर्किल लेवल पर फर्स्ट आने वाले को 25,000 रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 10,000 रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले स्टूडेंट को 5,000 रुपये दिए जाएंगे।

CBSE Letter Writing Competition 2026 Registration: ऐसे ले सकते हैं कंपटीशन में भाग

CBSE ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि, वे स्टूडेंट्स को इस कंपटीशन के बारे में जानकारी दें और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी तय करें। स्टूडेंट्स को सीधे कहीं लेटर नहीं भेजना है। उन्हें अपने स्कूल के माध्यम से अप्लाई करना होगा। स्टूडेंट्स यह पत्र अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में लिख सकते हैं। स्कूल अपने लेवल पर कंपटीशन कराकर बेस्ट लेटर को अपने क्षेत्र के डाक विभाग (Postal Circle) के नोडल ऑफिसर को भेजेंगे, जिसकी लिस्ट इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर मौजूद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Jan 2026 02:55 pm

Hindi News / Education News / CBSE छात्रों के लिए विदेश जाने का मौका, इस टेस्ट में टॉप करने वाले को मिलेगा 50 हजार इनाम

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Mary Kom: 10वीं में फेल हो गई थीं मैरी कॉम, फिर भी हासिल की ये डिग्री, जानें क्या करते हैं उनके पति

Mary Kom And Onler Kom
शिक्षा

REET: कल से राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू, ये नियम भूल गए तो छूट सकती है परीक्षा

Rajasthan Teacher Recruitment Exam Starts Tomorrow
शिक्षा

School Holiday: यूपी के इस जिले में 17 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी, कम नहीं हो रहा ठंड का प्रकोप

School Holiday
शिक्षा

SSC GD Final Result Pdf डाउनलोड करने में आ रही है दिक्कत? सीधे इस लिंक से ऐसे चेक करें परिणाम

SSC GD Final Result 2025
शिक्षा

Rajasthan 4th Grade Result: सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट, सेव कर लें

Rajasthan 4th Grade Result
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.