CBSE Recruitment 2026: सीबीएसई ग्रुप A, B, C, भर्ती परीक्षा सिटी स्लिप जल्द होगी जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

CBSE Recruitment 2026 (Image Source: Freepik)
CBSE Recruitment 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ग्रुप ए, बी और सी भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे कैंडिडेट्स के लिए जरूरी अपडेट आया है। बोर्ड ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर यह चेक कर सकेंगे कि उनका एग्जाम किस शहर में होने वाला है।
CBSE द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, इस परीक्षा की सिटी स्लिप 17 जनवरी से डाउनलोड की जा सकेगी। सिटी इंटिमेशन स्लिप के जरिए कैंडिडेट्स को परीक्षा के शहर की एडवांस जानकारी मिल जाएगी ताकि वे समय रहते अपनी प्लानिंग कर सकें। इसे डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि सीबीएसई ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत ग्रुप ए, बी और सी कैटेगरी के कुल 124 पदों पर भर्ती के लिए यह प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती परीक्षा के तहत से बोर्ड के अलग-अलग विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा।
बोर्ड ने साफ किया है कि, यह केवल सिटी इंटिमेशन स्लिप है ना कि एडमिट कार्ड। एग्जाम सेंटर का सटीक पता, तारीख और समय की पूरी जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी। एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल शेड्यूल के हिसाब से वेबसाइट पर अलग से अपलोड किए जाएंगे। जिन कैंडिडेट्स ने इन पदों के लिए अप्लाई किया है वे समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग