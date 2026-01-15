CBSE Recruitment 2026: सीबीएसई ग्रुप A, B, C, भर्ती परीक्षा सिटी स्लिप जल्द होगी जारी, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

CBSE द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, इस परीक्षा की सिटी स्लिप 17 जनवरी से डाउनलोड की जा सकेगी। सिटी इंटिमेशन स्लिप के जरिए कैंडिडेट्स को परीक्षा के शहर की एडवांस जानकारी मिल जाएगी ताकि वे समय रहते अपनी प्लानिंग कर सकें। इसे डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि सीबीएसई ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत ग्रुप ए, बी और सी कैटेगरी के कुल 124 पदों पर भर्ती के लिए यह प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती परीक्षा के तहत से बोर्ड के अलग-अलग विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा।