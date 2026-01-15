Indian Passport 2026: इंडियन पासपोर्ट हुआ मजबूत, जानिए दुनिया के 3 सबसे ताकतवर पासपोर्ट, कौन से नंबर पर है भारत

दुनिया भर के पासपोर्ट की ताकत को मापने के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को सबसे प्रामाणिक माना जाता है। इसे हेनले एंड पार्टनर्स नाम की संस्था जारी करती है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के विशेष और ऑफिशियल डेटा पर आधारित होती है। कोई पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, यह इस बात से तय होता है कि उस देश का नागरिक दुनिया के कितने देशों में बिना वीजा (Visa-free) प्रवेश कर सकता है। जिस देश के नागरिकों को सबसे ज्यादा देशों में फ्री एंट्री मिलती है, उसका पासपोर्ट उतना ही मजबूत माना जाता है।