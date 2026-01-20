CG TET Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ टीईटी एडमिट कार्ड हुआ जारी, सेंटर पर जाने से पहले जान लें ड्रेस कोड से जुड़े ये जरूरी नियम

कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले ही सेंटर पर पहुंच जाएं। बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। सुबह की पारी के लिए गेट 9:00 बजे और दोपहर की पारी के लिए 2:30 बजे बंद हो जाएगा। इसके बाद किसी भी हाल में एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स को सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ एक मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना जरूरी है।