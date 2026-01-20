20 जनवरी 2026,

मंगलवार

शिक्षा

CG TET Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ टीईटी एडमिट कार्ड हुआ जारी, सेंटर पर जाने से पहले जान लें ड्रेस कोड से जुड़े ये जरूरी नियम

CG TET Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ व्यापम ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (CG TET) 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। व्यापम ने इस परीक्षा के लिए सख्त ड्रेस कोड और नियम भी लागू किए हैं। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

रायपुर

image

Mohsina Bano

Jan 20, 2026

CG Vyapam TET Hall Ticket 2026: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। 1 फरवरी को होने वाली इस एग्जाम के लिए व्यापम ने ना केवल समय, बल्कि कैंडिडेट्स के पहनावे को लेकर भी कड़े प्रोटोकॉल जारी किए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, वे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

CG TET Exam Dress Code 2026: ये है ड्रेस कोड के जरूरी नियम

व्यापम ने परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सख्त ड्रेस कोड लागू किया है। कैंडिडेट्स को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर आने पर ही सेंटर पर एंट्री मिलेगी। गहरे रंग जैसे काले, गहरे नीले, बैंगनी या चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनने पर पूरी तरह से मनाही है। इसके अलावा, जूते पहनकर आने की इजाजत नहीं है, कैंडिडेट्स को केवल साधारण चप्पल पहनकर आना होगा। इसके साथ ही कानों में किसी भी तरह के आभूषण पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

CG TET Exam Date 2026: सर्दी को देखते हुए स्वेटर की अनुमति

मौसम को देखते हुए बोर्ड ने साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट वाला) पहनने की अनुमति दी गई है। हालांकि, सुरक्षा जांच के समय कैंडिडेट्स को इसे उतारकर चेकिंग करानी होगी। इसके साथ एग्जाम हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, पर्स, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ या पाउच ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है।

CG TET Exam Timing 2026: परीक्षा का समय और रिपोर्टिंग

छत्तीसगढ़ टीईटी परीक्षा 1 फरवरी, 2026 को दो शिफ्ट में कंडक्ट कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 12:15 बजे तक होगी, जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए है। वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3:00 से शाम 5:45 बजे तक होगी, जो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए आयोजित की जाएगी। कैंडिडेट्स को सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ एक मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना जरूरी है।

CG TET Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

  • सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद होमपेज पर मौजूद Admit Card टैब पर जाएं।
  • वहां TET Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  • अब स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर इसका प्रिंट निकाल लें।

CG TET Admit Card 2026: समय का रखें विशेष ध्यान

कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले ही सेंटर पर पहुंच जाएं। बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। सुबह की पारी के लिए गेट 9:00 बजे और दोपहर की पारी के लिए 2:30 बजे बंद हो जाएगा। इसके बाद किसी भी हाल में एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स को सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ एक मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना जरूरी है।

Hindi News / Education News / CG TET Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ टीईटी एडमिट कार्ड हुआ जारी, सेंटर पर जाने से पहले जान लें ड्रेस कोड से जुड़े ये जरूरी नियम

