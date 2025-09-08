IGNOU December TEE 2025 के लिए संभावित डेटशीट में बदलाव, जानें डिटेल्स



परीक्षा फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ignou.samarth.edu.in वेबसाइट पर जाना होगा। यदि छात्र पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से साइन इन कर सकते हैं। नए उम्मीदवारों को पहले “नया पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करके खाता बनाना होगा। लॉगिन के बाद एग्जामिनेशन सेक्शन में जाकर अपने कोर्स, परीक्षा का तरीका, कार्यक्रम और परीक्षा केंद्र का चयन करना होगा। यदि आवश्यक हो तो संबंधित डाक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं। अंत में सभी विवरणों की जांच कर फॉर्म जमा करना होगा। फीस भुगतान के बाद छात्र फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।