IGNOU December TEE 2025 के लिए संभावित डेटशीट में बदलाव, जानें डिटेल्स

Indira Gandhi National Open University (IGNOU) ने दिसंबर सेशन की टर्म-एंड परीक्षाओं के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार 6 सितंबर से आधिकारिक वेबसाइट exam.ignou.ac.in या ignou.ac.in पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर निर्धारित की गई है। हालांकि, जो छात्र निर्धारित समय में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वे 1100 रुपये की लेट फीस के साथ 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यह प्रति कोर्स 200 रुपये तय किया गया है।
इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने दिसंबर टर्म-एंड परीक्षा की संभावित डेटशीट में भी बदलाव किया है। टेंटेटिव शेड्यूल के अनुसार परीक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। आमतौर पर IGNOU की संभावित डेटशीट ही अंतिम मानी जाती है, इसलिए विद्यार्थी इसी के आधार पर अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। परीक्षाएं पेन-पेपर मोड और कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) दोनों प्रारूपों में ली जाएंगी।
परीक्षा फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ignou.samarth.edu.in वेबसाइट पर जाना होगा। यदि छात्र पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से साइन इन कर सकते हैं। नए उम्मीदवारों को पहले “नया पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करके खाता बनाना होगा। लॉगिन के बाद एग्जामिनेशन सेक्शन में जाकर अपने कोर्स, परीक्षा का तरीका, कार्यक्रम और परीक्षा केंद्र का चयन करना होगा। यदि आवश्यक हो तो संबंधित डाक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं। अंत में सभी विवरणों की जांच कर फॉर्म जमा करना होगा। फीस भुगतान के बाद छात्र फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।