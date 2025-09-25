सेव करके रख लें, सीधे इस लिंक से SBI PO Mains Result 2025 कर पाएंगे चेक

SBI PO Mains Result 2025 की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए जल्द ही इंतजार खत्म हो सकता है। SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती की मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। अब इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि परिणाम किसी भी समय जारी किया जा सकता है। रिजल्ट केवल ऑनलाइन माध्यम से SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद SBI की ओर से कटऑफ भी सार्वजनिक की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के नंबर कटऑफ के बराबर या उससे अधिक होंगे, उन्हें आगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
सबसे पहले उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर Career सेक्शन में जाकर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
अब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।
लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
उम्मीदवार चाहें तो स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।
इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 541 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से 500 पद रेगुलर और 41 पद बैकलॉग के लिए निर्धारित हैं।
सामान्य वर्ग – 203 पद
ओबीसी – 135 पद
ईडब्ल्यूएस – 50 पद
एससी – 37 पद
एसटी – 75 पद
इस भर्ती के लिए सैलरी की बात करें तो उम्मीदवारों को बेसिक पे(4 एडवांस इन्क्रीमेंट के साथ) 48480 रूपये प्रति माह मिलेंगे। साथ ही कई प्रकार के भत्ते भी दिए जाएंगे।
जिन उम्मीदवारों को फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद नियुक्ति दी जाएगी, उनके लिए SBI ने नया नियम लागू किया है। अब जॉइनिंग के समय 2 लाख रुपये का सर्विस बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा। यदि कोई चयनित उम्मीदवार जॉइनिंग के बाद 3 साल से पहले नौकरी छोड़ता है, तो उसे यह राशि बैंक को चुकानी होगी। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवारों को SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करने की सलाह दी गई है।