सेव करके रख लें, सीधे इस लिंक से SBI PO Mains Result 2025 कर पाएंगे चेक

SBI PO Mains Result 2025 की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए जल्द ही इंतजार खत्म हो सकता है। SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती की मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 सितंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। अब इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि परिणाम किसी भी समय जारी किया जा सकता है। रिजल्ट केवल ऑनलाइन माध्यम से SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद SBI की ओर से कटऑफ भी सार्वजनिक की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के नंबर कटऑफ के बराबर या उससे अधिक होंगे, उन्हें आगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।