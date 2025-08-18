CP Radhakrishnan Education: कॉलेज चैंपियन से उपराष्ट्रपति पद तक, जानिए सीपी राधाकृष्णन की पढ़ाई और करियर

राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने वीओ चिदंबरम कॉलेज, थूथुकुडी से बीबीए (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) किया। पढ़ाई के दिनों में ही वे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे। कॉलेज में उन्होंने टेबल टेनिस चैंपियन का खिताब भी जीता। खेलों से मिले आत्मविश्वास और टीमवर्क की भावना ने उन्हें आगे की राजनीति में नेतृत्व करना सिखाया।