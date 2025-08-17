राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की। 1998 में कोयंबटूर बम धमाकों के बाद उन्होंने 1.5 लाख वोटों के अंतर से और 1999 में 55,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। सांसद के रूप में उन्होंने टेक्सटाइल्स पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और वित्त समिति के सदस्य के रूप में काम किया। 2004 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे और ताइवान के पहले संसदीय दौरे में शामिल हुए।