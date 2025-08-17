Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सांसद फिर राज्यपाल अब उपराष्‍ट्रपत‍ि कैंड‍िडेट: जानें कौन हैं सीपी राधाकृष्णन? इस वजह से बनें PM मोदी की पहली पसंद

CP Radhakrishnan: सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ। कृष्णन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 17, 2025

उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन होंगे NDA के उम्मीदवार (Photo-IANS)

Who is CP Radhakrishnan: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भारत के आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी आधिकारिक घोषणा की। राधाकृष्णन का यह चयन उनकी चार दशकों की राजनीतिक यात्रा, तमिलनाडु से गहरा जुड़ाव और RSS-भाजपा की विचारधारा के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

तमिलनाडु से गहरा नाता

चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े राधाकृष्णन ने 1974 में भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें भाजपा में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। तमिलनाडु के प्रभावशाली गाउंडर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राधाकृष्णन को ‘मोदी ऑफ तमिलनाडु’ भी कहा जाता है।

ये भी पढ़ें

उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन होंगे NDA के उम्मीदवार, नड्डा ने किया ऐलान
राष्ट्रीय
image

कोयंबटूर से सांसद के रूप में उभरे

राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की। 1998 में कोयंबटूर बम धमाकों के बाद उन्होंने 1.5 लाख वोटों के अंतर से और 1999 में 55,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। सांसद के रूप में उन्होंने टेक्सटाइल्स पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और वित्त समिति के सदस्य के रूप में काम किया। 2004 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे और ताइवान के पहले संसदीय दौरे में शामिल हुए।

तमिलनाडु और केरल में संगठनात्मक नेतृत्व

2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे राधाकृष्णन ने 19,000 किमी की 93-दिवसीय ‘रथ यात्रा’ आयोजित की, जिसमें नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, और अस्पृश्यता खत्म करने जैसे मुद्दों को उठाया गया। 2004 में DMK के NDA से अलग होने के बाद उन्होंने AIADMK के साथ गठबंधन को मजबूत किया। 2020-2022 तक वे केरल भाजपा के प्रभारी रहे और 2016-2020 तक कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 2,532 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड निर्यात का नेतृत्व किया।

राज्यपाल के रूप में योगदान

2023 में राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने सभी 24 जिलों का दौरा कर जनता और अधिकारियों से संवाद किया। 2024 में उन्हें तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, और जुलाई 2024 में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। उनकी सादगी और आदिवासी समुदायों के लिए काम ने उन्हें सम्मान दिलाया।

ये भी पढ़ें

PM मोदी की रैली पर AAP का खुलासा: वोट चोरी कर जीती दिल्ली, अब रैली के लिए कर्मचारियों पर जुल्म
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Aug 2025 08:43 pm

Hindi News / National News / सांसद फिर राज्यपाल अब उपराष्‍ट्रपत‍ि कैंड‍िडेट: जानें कौन हैं सीपी राधाकृष्णन? इस वजह से बनें PM मोदी की पहली पसंद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.