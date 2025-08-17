PM मोदी की रैली पर AAP का खुलासा: वोट चोरी कर जीती दिल्ली, अब रैली के लिए कर्मचारियों पर जुल्म

भारद्वाज ने कहा कि जन्माष्टमी के अगले दिन, जब लोग पूजा और आराम में व्यस्त थे, MCD कर्मचारियों को सुबह 7 बजे मालवीय नगर के बाबा का ढाबा पर हाजिरी के लिए बुलाया गया। कई सफाई कर्मचारी रात 1-2 बजे सोए थे, फिर भी उन्हें अटेंडेंस के लिए मजबूर किया गया और रैली में ले जाया गया। AAP पार्षदों ने कई स्थानों पर इसकी पुष्टि की। भारद्वाज ने इसे BJP की तानाशाही करार दिया और कहा कि कर्मचारियों को मौखिक आदेश दिए गए।