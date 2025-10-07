Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

DDA Recruitment 2025: 1700 से ज्यादा पदों के लिए डीडीए में निकली भर्ती, डिप्लोमा और बीटेकधारी करें अप्लाई

DDA Bharti: इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न पदों जैसे डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, पटवारी आदि के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 07, 2025

DDA Recruitment 2025

DDA Recruitment 2025(Image-Freepik)

DDA Recruitment 2025: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA ने कई पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1732 पदों को भरा जाएगा। अथॉरिटी ने इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर 5 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

DDA Recruitment 2025: इन पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न पदों जैसे डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, पटवारी आदि के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा। हर पद के लिए पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया अलग-अलग निर्धारित की गई है, जिसकी डिटेल जानकारी उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन में सकते हैं।

DDA Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा पदों के अनुसार 21 से 30 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता भी पदों के अनुसार अलग-अलग है, हालांकि अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट रखी गई है।

DDA Vacancy 2025: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 2500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को 1500 रुपये का शुल्क देना होगा। यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल रहेगा।

DDA Bharti: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार dda.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद Delhi DDA Online Application Form 2025 लिंक पर जाकर मांगी गई सभी जानकारी भरें और जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी प्रिंट कॉपी रख लें।

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

07 Oct 2025 09:26 am

Published on:

07 Oct 2025 09:25 am

