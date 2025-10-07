DDA Recruitment 2025: 1700 से ज्यादा पदों के लिए डीडीए में निकली भर्ती, डिप्लोमा और बीटेकधारी करें अप्लाई

DDA Recruitment 2025: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA ने कई पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1732 पदों को भरा जाएगा। अथॉरिटी ने इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर 5 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।