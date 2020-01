Motivational Story: पढ़ाई नहीं की लेकिन क्रिकेट खेल कर कमाए करोड़ों रुपए

जोधपुर (Jodhpur) के युवा खेलों (Youth sports) में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। क्रिकेट (Cricket) में शहर के एक खिलाड़ी ने जोधपुर को दोहरी खुशी दी और जोधपुर का मान बढ़ाया। यह है 18 वर्षीय रवि विश्नोई, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर इंडिया की अंडर-19 टीम (india under 19 team) में अपनी जगह बनाई। साथ ही उन्होंने आइपीएल (IPL) में भी जगह बनाई। आइपीएल नीलामी में रवि को किंग्स इलेवन पंजाब (kings xi punjab team) ने दो करोड़ रुपए में खरीदा है। रवि वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में चल रहे अंडर-19 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम में शामिल है। रवि ने अपने कोच के मार्ग दर्शन में कड़ी मेहनत की व नेट पर पसीना बहाया। रवि लेग स्पिनर (Leg spinner) के साथ अच्छे बल्लेबाज (Batsman) है।

संदेश: रवि ने युवाओं को कड़ी मेहनत कर लक्ष्य (hard Work) हासिल करने की प्रेरणा दी। कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन से कोई भी मुकाम पा सकते है।

संघर्ष: रवि ने वर्ष 2011-12 में क्रिकेट खेलनी शुरू की। इसके लिए वह प्रतिदिन 10-12 घंटे एक्सरसाइज (excercise) व नेट पर प्रेक्टिस (Practice on the net) कर मुकाम हासिल किया।