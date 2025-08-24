सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Patliputra University UG Admit Card 2025, Direct Link ppuponline.in

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए Patliputra University की आधिकारिक वेबसाइट ppuponline.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए UG 2nd Semester Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।

नए पेज पर अपनी लॉगिन जानकारी (परीक्षा फॉर्म नंबर और जन्मतिथि) भरें और सबमिट करें।

स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुलकर सामने आ जाएगा।

उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें और डाउनलोड कर लें।

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट सेव करके रख लें।