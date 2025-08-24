Patrika LogoSwitch to English

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Patliputra University UG Admit Card 2025, Direct Link ppuponline.in

PPU: परीक्षा नियंत्रक प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी छात्र के एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड और परीक्षा फॉर्म ...

पटना

Anurag Animesh

Aug 24, 2025

PPU UG Admit Card 2025 released
PPU UG Admit Card 2025 released

Patliputra University UG Admit Card 2025 Released: Patliputra University ने ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड शनिवार, 23 अगस्त 2025 को जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट ppuponline.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना परीक्षा फॉर्म नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी।

Patliputra University UG Admit Card 2025: नोटिस जारी


परीक्षा नियंत्रक प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी छात्र के एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड और परीक्षा फॉर्म की फोटोकॉपी अटैच कर आवेदन के साथ यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क काउंटर पर 26 अगस्त 2025, दोपहर 1 बजे तक जमा करना होगा।

Patliputra University UG Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए Patliputra University की आधिकारिक वेबसाइट ppuponline.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए UG 2nd Semester Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।
नए पेज पर अपनी लॉगिन जानकारी (परीक्षा फॉर्म नंबर और जन्मतिथि) भरें और सबमिट करें।
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुलकर सामने आ जाएगा।
उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें और डाउनलोड कर लें।
भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट सेव करके रख लें।

Published on:

24 Aug 2025 08:57 am

Hindi News / Education News / सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Patliputra University UG Admit Card 2025, Direct Link ppuponline.in

