DU में फिर बढ़ी फीस, 6 महीने में दूसरी बार छात्रों की जेब पर पड़ा सीधा असर

Delhi University: दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जरुरी खबर सामने आई है। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यूनिवर्सिटी ने संस्थान-स्तरीय सुविधाओं के शुल्क में इजाफा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि यह बीते छह महीनों में दूसरी बार फीस बढ़ाने का फैसला है। लगातार बढ़ती फीस को लेकर न सिर्फ छात्र परेशान हैं, बल्कि कई कॉलेजों का प्रशासन भी इसे लेकर असहज नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी ने संयुक्त छात्र शुल्क में अपने हिस्से को बढ़ा दिया है। जुलाई 2025 तक यह राशि 3,500 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 4,100 रुपये कर दिया गया है। यानी महज छह महीनों के भीतर करीब 17 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी। यह बढ़ोतरी उस नीति से भी ज्यादा है, जिसमें सालाना फीस बढ़ाने की सीमा करीब 10 प्रतिशत बताई गई थी।