DU में फिर बढ़ी फीस, 6 महीने में दूसरी बार छात्रों की जेब पर पड़ा सीधा असर

DU: जारी संशोधित फीस स्ट्रक्चर में विकास कोष और सुविधाओं से जुड़ी फीस में साफ इजाफा दिखता है। अब विश्वविद्यालय विकास कोष 1,750 रुपये कर दिया गया है।

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 18, 2026

Delhi University

Delhi University

Delhi University: दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जरुरी खबर सामने आई है। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यूनिवर्सिटी ने संस्थान-स्तरीय सुविधाओं के शुल्क में इजाफा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि यह बीते छह महीनों में दूसरी बार फीस बढ़ाने का फैसला है। लगातार बढ़ती फीस को लेकर न सिर्फ छात्र परेशान हैं, बल्कि कई कॉलेजों का प्रशासन भी इसे लेकर असहज नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी ने संयुक्त छात्र शुल्क में अपने हिस्से को बढ़ा दिया है। जुलाई 2025 तक यह राशि 3,500 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 4,100 रुपये कर दिया गया है। यानी महज छह महीनों के भीतर करीब 17 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी। यह बढ़ोतरी उस नीति से भी ज्यादा है, जिसमें सालाना फीस बढ़ाने की सीमा करीब 10 प्रतिशत बताई गई थी।

DU: विकास कोष और सुविधाओं की फीस भी बढ़ी

2 जनवरी को जारी संशोधित फीस स्ट्रक्चर में विकास कोष और सुविधाओं से जुड़ी फीस में साफ इजाफा दिखता है। अब विश्वविद्यालय विकास कोष 1,750 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय की सुविधाओं और सेवाओं के नाम पर भी 1,750 रुपये वसूले जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों पर अतिरिक्त बोझ भी डाला गया है। उन्हें विश्वविद्यालय सहायता कोष में 300 रुपये और छात्र कल्याण कोष में 300 रुपये देने होंगे।

Delhi University: पिछले चार साल में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी


अगर पिछले कुछ वर्षों का आंकड़ा देखें तो फीस में बढ़ोतरी की रफ्तार और साफ हो जाती है। साल 2022 में विकास कोष 900 रुपये था, जो अब 2026 में 1,750 रुपये पहुंच चुका है। इसी तरह सुविधाओं और सेवाओं की फीस 500 रुपये से बढ़कर 1,750 रुपये हो गई है। ईडब्ल्यूएस कल्याण कोष भी 100 रुपये से बढ़कर 300 रुपये तक पहुंच गया है।

Published on:

18 Jan 2026 05:21 pm

