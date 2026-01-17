Rajasthan 4th Grade Result Name Wise: राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट नाम वाइज जारी, गौरव गर्ग बने टॉपर

1 179.8319 184.4274 1849671 गौरव कुमार गर्ग दिनेश चंद गर्ग ललिता देवी पुरुष ईडब्ल्यूएस

2 190.9605 184.4274 1112055 मनीष घासल घेवर राम इंद्रा देवी पुरुष ओबीसी

3 184.1808 184.4274 2176312 रमेश कुमार भगीरथ मल शिलोचना देवी पुरुष ओबीसी

4 181.5126 184.4274 2550253 सोहेल खान इशाक मोहम्मद तेली सजना बानो पुरुष ओबीसी

5 183.7535 184.4274 3075237 दिनेश कुमार गुर्जर छोटू लाल गुर्जर शांति देवी पुरुष एमबीसी

6 179.8319 184.4274 1919620 हंसराज गुर्जर सेडू राम गुर्जर बिमला देवी पुरुष एमबीसी

7 186.3248 184.4274 3421490 धर्मेन्द्र हनुमान राम निरमा पुरुष ओबीसी

8 179.4872 182.4052 3371983 राहुल गुधेनिया स्व. पुरूषोत्तम लाल शर्मा संतोष पुरुष ईडब्ल्यूएस

9 182.6331 182.4052 2788522 दीपक सिंह भगवान सिंह उर्मिला पुरुष ओबीसी

10 179.4872 182.4052 3192180 सतेंदर सिंह जल सिंह मैना देवी पुरुष ओबीसी

11 180.3922 182.4016 2637744 बबलु सैनी प्रेमराज सैनी ग्यारसी देवी पुरुष ओबीसी

12 182.4859 182.3950 1968460 ललित कुमार सैन चन्द्र शेखर सैन शीला देवी पुरुष ओबीसी

13 182.4859 182.3950 1942952 धर्मेन्द्र चौधरी नेमा राम चौधरी बिमला देवी पुरुष ओबीसी

14 190.3955 182.3850 1286162 आशीष कुमार ओम प्रकाश राजश्री देवी पुरुष ओबीसी

15 190.3955 182.3850 1433329 नेहा अमेटा विनोद अमेटा गीता देवी महिला जनरल

16 179.8319 181.7458 2523585 दिनेश कुमार स्वामी सूरजमल स्वामी पिस्ता देवी पुरुष ओबीसी

17 179.8319 181.7458 2349199 साजिद खान अब्दुल रसीद खान शकीला पुरुष ओबीसी

18 179.8319 181.7458 2360918 शैलेन्द्र सिंह उदय सिंह संतोष कंवर पुरुष ओबीसी

19 179.8319 181.7458 2354257 रमेश जाट छगना राम हीरा देवी पुरुष ओबीसी