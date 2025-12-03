3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Education System: इन दो देशों के स्कूल में नहीं होता स्ट्रेस, ये हैं दुनिया के सबसे सुकून भरे स्कूल, जहां पढ़ाई से ज्यादा मायने रखती है बच्चों की खुशी

कुछ देशों का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि दुनियाभर के देश उसे अपने यहां लागू करने की कोशिश करते हैं। इन देशों के स्कूलों में बल्कि बच्चों को, बैलेंस्ड लाइफ, खुश और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने पर जोर दिया जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

image

Mohsina Bano

Dec 03, 2025

Worlds Best Education System

Worlds Best Education System(Image-Freepik)

Education System: दुनिया में जहां शिक्षा का मतलब है कॉम्पिटिशन, ढ़ेर सारा होमवर्क और एग्जाम स्ट्रेस…! वहीं भूटान और नीदरलैंड की एजुकेशन पॉलिसी इसके बिल्कुल उलट है। इन दोनों देशों में शिक्षा का विजन केवल ज्यादा नंबर और अच्छी नौकरी नहीं, बल्कि बच्चों को, बैलेंस्ड लाइफ, खुश और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। आइए जानते है यहा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में?

भूटान: जहां शिक्षा का कनेक्शन खुशी से है

भूटान दुनिया का पहला देश है जिसने अपने एजुकेशन सिस्टम में Gross National Happiness (GNH) को शामिल किया है। यहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य, माइंडफुलनेस और टाइम-लाइफ मैनेजमेंट सिखाया जाता है।भूटान के स्कूलों में कम होमवर्क और कम एग्जाम प्रेशर के साथ क्लासों की शुरुआत मेडिटेशन और शांत वातावरण से होती है। यहां बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी लोकल कल्चर, प्रकृति और रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आधारित है। बच्चों को खेल-कूद के माध्यम से शिक्षित करने पर अधिक जोर दिया जाता है।

फिनलैंड: इस देश के बच्चे दुनिया में सबसे खुश माने जाते हैं

फिनलैंड अपने बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यही फिनलैंड के सबसे खुशहाल देश होने का प्रमाण भी है। बच्चों पर पढ़ाई को लेकर कोई प्रेशर नहीं बनाया जाता, वहां 16 साल की उम्र तक कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं होते। फिनलैंड में बच्चों को कम होमवर्क दिया जाता है। यहां शिक्षा पैटर्न रटने पर नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, रिसर्च, डिबेट्स और व्यवहारिक सीख पर आधारित होता है। यहां स्कूलों के बीच या बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन नहीं होता। बच्चे एक-दूसरे की मदद करते हुए और टीम बनाकर पढ़ते हैं।

Education System: दोनों देश एजुकेशन मॉडल जगत को दे रहे नया संकेत


भूटान और फिनलैंड के मॉडल यह इशारा कर रहे हैं कि शिक्षा तभी प्रभावी होती है जब बच्चे सिर्फ सफल नहीं, बल्कि मानसिक रूप से संतुलित और आत्मविश्वासी भी हों। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दृष्टिकोण भविष्य में वैश्विक शिक्षा सुधार का आधार बन सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Dec 2025 05:09 pm

Published on:

03 Dec 2025 05:08 pm

Hindi News / Education News / Education System: इन दो देशों के स्कूल में नहीं होता स्ट्रेस, ये हैं दुनिया के सबसे सुकून भरे स्कूल, जहां पढ़ाई से ज्यादा मायने रखती है बच्चों की खुशी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

यूपी में अगले साल इतने दिन बन रहेंगे स्कूल-कॉलेज

UP Holiday list 2026 Released
शिक्षा

राष्ट्रपति से पदक पाने वाली देश की पहली महिला कैडेट, जानिए सिद्धि जैन की IIT छोड़ने की कहानी

Siddhi Jain nda
शिक्षा

Bihar Board Model Paper 2026 हुआ रिलीज, सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे 10वीं-12वीं परीक्षा मॉडल पेपर

Bihar Board Model Paper 2026 Released
शिक्षा

छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से दिया एचआइवी से बचाव का संदेश

बैंगलोर

इंश्योरेंस कंपनी में अफसर बनने का मौका, 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

OICL AO Recruitment 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.