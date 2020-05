FTII ने शुरू किया ऑनलाइन फिल्म appreciation कोर्स, ऐसे करें अप्लाई

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Film and Television Institute of India) (एफटीआईआई) (FTII) ने online film appreciation पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम (short-term course) शुरू किया है। आवेदन प्रक्रिया चालू है और इच्छुक उम्मीदवार एफटीआईआई की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर 2 जून तक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स 24 दिन तक चलेगा।