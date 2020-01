सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

विश्वविद्यालय परीक्षाओं (University examinations) का आयोजन जल्द ही होने जा रहा है। ऐसे में इन परीक्षाओं (exam) के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय (College education commissioner) ने इस संबंध में सभी कॉलेजों को दिशा-निर्देश (Guidelines to colleges) जारी किए हैं।

सहयोग ले सकते हैं

दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कॉलेज स्टाफ (College staff) के अतिरिक्त यदि वीक्षकों की आवश्यकता हो तो जिला शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों (District Education Officer and Schools) के प्रधान से संपर्क कर स्कूल शिक्षकों (School teachers) का सहयोग ले सकते हैं। वहीं पांच साल ( five year) में सेवानिवृत्त हुए व्याख्याता, प्रयोगशाला सहायक, मंत्रालयिक एवं लेखा शाखा कर्मचारियों (Retired lecturer, laboratory assistant, ministerial and accounts branch employees) को भी परीक्षा कार्य में लगा सकते हैं। हालांकि इन सभी का स्नातक (graduate) होना जरूरी होगा। इनके उपलब्ध नहीं होने पर व्याख्याता की पात्रता रखने वाले नवयुवकों को वीक्षक कार्य में लगाया जा सकता है। मंत्रालयिक एवं लेखा शाखा के कर्मचारियों की ड्यूटी (Duty of employees of Ministry and Accounts Branch) 11-2 बजे तक नहीं लगाई जा सकेगी।