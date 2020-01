Students benefit: मप्र के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 30 जनवरी को सरकार देगी ये सौगात

मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों (Universities) में 'गांधी पीठ' (Gandhi Peeth) और महाविद्यालयों में 'गांधी स्तंभ' ('Gandhi column in colleges) स्थापित करने का निर्णय सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को भोपाल में इस योजना का राज्यस्तरीय प्रतीकात्मक उद्घाटन करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) के अनुसार विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र विभाग (Department of Political Science) के अधीन 'गांधी पीठ' की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कुलपति अध्यक्ष और राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष सचिव के रूप में मनोनीत होंगे। इसके अतिरिक्त, गांधीवादी छवि के प्राध्यापक और विद्यार्थियों (students) में से तीन सदस्य विश्वविद्यालय के कुलपति (Vice chancellor) द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।

मिलेगी प्रोत्साहन राशि

गांधी पीठ के तत्वावधान में महात्मा गांधी पर केंद्रित शोध करने वाले शोधार्थियों को अन्य छात्रवृत्ति (Scholarship) के साथ पांच हजार रुपये प्रति माह के मान से 60 हजार रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रत्येक अकादमिक सत्र (Academic session) में गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) के अवसर पर महात्मा गांधी पर केंद्रित शोध स्मारिका (Research souvenir focused on Mahatma Gandhi) का प्रकाशन किया जाएगा। स्मारिका में महात्मा गांधी पर केंद्रित शोध पत्र, आलेख और विविध आयोजनों के प्रतिवेदन और छायाचित्र प्रकाशित होंगे।

'गांधी स्तंभ' का निर्माण किया जाएगा

इसके अलावा, शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में 'गांधी स्तंभ' का निर्माण किया जाएगा, जिनके पास स्वयं की भूमि और भवन उपलब्ध है। वहां जन-भागीदारी समिति के अध्यक्ष की सहमति से स्तंभ निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया जाएगा। निर्माण पर होने वाला व्यय शासकीय महाविद्यालयों में उपलब्ध जन-भागीदारी मद से और अशासकीय महाविद्यालयों में स्वयं की निधि से किया जाएगा। महाविद्यालयों में स्थापित होने वाले 'गांधी स्तंभ' का आकार चौकोर होगा। स्तंभ के सामने वाले भाग में 'गांधी स्तंभ का संकल्प' अंकित किया जाएगा। स्तंभ के पीछे वाले बाएं भाग में 'मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी जी' और दाएं भाग में 'महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन' अंकित किए जाएंगे।