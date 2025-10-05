GPSC Recruitment 2025: टैक्स इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट पास करें अप्लाई, जानें जरुरी डिटेल्स

GPSC Recruitment 2025(Image-Freepik)
GPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नै वैकेंसी सामने आई है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन (GPSC) ने स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के 300 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 17 अक्टूबर 2025 तक GPSC की आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 323 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें से 139 पद सामान्य वर्ग के लिए, 25 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए, 85 पद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) के लिए, 23 पद अनुसूचित जाति (SC) और 51 पद अनुसूचित जनजाति (ST) उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। वे उम्मीदवार जिन्होंने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दी है और रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें मुख्य परीक्षा से पहले अपनी योग्यता का प्रमाण जमा करना होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को हिंदी और गुजराती भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में सरकारी नियमों के तहत छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के चरणों से गुजरना होगा। अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी, पीडब्ल्यूडी और पूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले GPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित भर्ती लिंक खोलना होगा। वहां अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें। जरुरी डाक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। अंत में निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।
