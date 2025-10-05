GPSC Recruitment 2025: टैक्स इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट पास करें अप्लाई, जानें जरुरी डिटेल्स



शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। वे उम्मीदवार जिन्होंने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दी है और रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें मुख्य परीक्षा से पहले अपनी योग्यता का प्रमाण जमा करना होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को हिंदी और गुजराती भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में सरकारी नियमों के तहत छूट दी जाएगी।