GATE में टॉप करना है? तो रट लो ये पैटर्न, IIT गुवाहाटी ने एक्टिव किया मॉक टेस्ट लिंक

गेट परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें 15 अंक का जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन सभी के लिए जरूरी होगा, जबकि शेष 85 अंक कैंडिडेट्स के चुने हुए मुख्य विषय से जुड़े होंगे। यह परीक्षा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मास्टर डिग्री और सरकारी नौकरियों (PSUs) के अवसर देती है। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि, वे एडमिट कार्ड के इंतजार में समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें और नए अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल को चेक करते रहें।