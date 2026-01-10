GATE में टॉप करना है? तो रट लो ये पैटर्न, IIT गुवाहाटी ने एक्टिव किया मॉक टेस्ट लिंक

GATE 2026 Admit Card (Image Saurce: ChatGPT)
GATE 2026 : इंजीनियरिंग और साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होने वाली देश की प्रतिष्ठित परीक्षा गेट (GATE) 2026 के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। आईआईटी गुवाहाटी जल्द ही परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। जिन कैंडिडेट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए इसे डाउनलोड कर सकेंगे। GATE 2026 की परीक्षा केवल एक प्रवेश परीक्षा नहीं, बल्कि देश के लाखों इंजीनियरिंग और साइंस छात्रों के भविष्य के लिए अहम सीढ़ी है।
पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक गेट 2026 के एडमिट कार्ड 2 जनवरी, 2026 को जारी होने वाले थे। हालांकि प्रशासनिक कारणों से इसे टाल दिया गया था। ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिट कार्ड की नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। फिलहाल पोर्टल पर एग्जाम के लिए विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
एडमिट कार्ड के इंतजार के बीच आईआईटी गुवाहाटी ने कैंडिडेट्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम पैटर्न को समझने और प्रैक्टिस करने के लिए इन मॉक टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (CBT) देने में आसानी होगी।
गेट 2026 का आयोजन फरवरी माह के दो सप्ताह के आखिर में किया जाएगा। परीक्षा की तारीखें 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2026 तय की गई हैं। यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होगी और कुल 30 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी।
गेट परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें 15 अंक का जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन सभी के लिए जरूरी होगा, जबकि शेष 85 अंक कैंडिडेट्स के चुने हुए मुख्य विषय से जुड़े होंगे। यह परीक्षा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मास्टर डिग्री और सरकारी नौकरियों (PSUs) के अवसर देती है। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि, वे एडमिट कार्ड के इंतजार में समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें और नए अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल को चेक करते रहें।
