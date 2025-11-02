Google में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, पीएचडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छात्रों को भारत में मिलेगा काम करने का मौका

Google(Image-Freepik)
युवाओं के लिए Google में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। Google ने समर 2026 के लिए Software Engineer PhD Paid Internship प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे हैं। यह इंटर्नशिप भारत के तीन प्रमुख शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में में होगी। इच्छुक उम्मीदवार Google Careers वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह इंटर्नशिप प्रोग्राम उम्मीदवारों को जटिल कंप्यूटर साइंस समाधान पर काम करने, स्केलेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स विकसित करने और कई छोटे लेकिन प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स में योगदान देने का अवसर देगा। इंटर्न्स को गूगल की जरूरतों के अनुरूप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। यह इंटर्नशिप 12-14 हफ्तों का होगा ,
इंटर्न्स को गूगल की जरूरतों के अनुरूप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। गूगल ने बताया कि हम ऐसे इंजीनियर चाहते हैं जो कई चीजें जानते हों और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए नए-नए उपाय खोजने में इच्छुक हों। इंटर्न्स डिजाइनिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को मेंटेन करने का काम भी करेंगे।
इंटर्नशिप में मिलने वाली जिम्मेवारियों की बात करें तो टीम में प्रोडक्टिव और इनोवेटिव माहौल बनाए रखना इंटर्न की जिम्मेवारी होगी। साथ ही साथियों, प्रबंधकों और अन्य टीमों के साथ सहयोग करना, गूगल उत्पादों के लिए स्केलेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस तैयार करना, डेटा का विश्लेषण कर समस्याओं के लिए समाधान चुनना और कंप्यूटर साइंस के टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट्स में लागू करना इस जिम्मेवारी में शामिल है।
योग्यता की बात करें तो किसी PhD प्रोग्राम में एडमिट होना, जिसका फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी फील्ड पर हो। Java, C/C++, Python, JavaScript, Go जैसी कम से कम एक जनरल-पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपीरियंस। Unix/Linux में काम करने का अनुभव। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिद्म और सॉफ्टवेयर डिजाइन की समझ भी होनी चाहिए।
इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार careers.google.com पर जाकर Software Engineer PhD Internship (Summer 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह इंटर्नशिप जून से अगस्त 2026 के बीच चलेगी।
