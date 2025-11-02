Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Google में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, पीएचडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छात्रों को भारत में मिलेगा काम करने का मौका

Google ने इंटर्नशिप के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें जरुरी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को भारत के अलग-अलग सेंटर पर काम करने का मौका मिलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 02, 2025

Google

Google(Image-Freepik)

युवाओं के लिए Google में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। Google ने समर 2026 के लिए Software Engineer PhD Paid Internship प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे हैं। यह इंटर्नशिप भारत के तीन प्रमुख शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में में होगी। इच्छुक उम्मीदवार Google Careers वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह इंटर्नशिप प्रोग्राम उम्मीदवारों को जटिल कंप्यूटर साइंस समाधान पर काम करने, स्केलेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स विकसित करने और कई छोटे लेकिन प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स में योगदान देने का अवसर देगा। इंटर्न्स को गूगल की जरूरतों के अनुरूप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। यह इंटर्नशिप 12-14 हफ्तों का होगा ,

Google: इंटर्नशिप का उद्देश्य

यह इंटर्नशिप प्रोग्राम में युवाओं को कंप्यूटर साइंस के कई टेक्नोलॉजी, स्केलेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डेवलप करने और कई छोटे लेकिन प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा। इंटर्न्स को गूगल की जरूरतों के अनुरूप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। गूगल ने बताया कि हम ऐसे इंजीनियर चाहते हैं जो कई चीजें जानते हों और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए नए-नए उपाय खोजने में इच्छुक हों। इंटर्न्स डिजाइनिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को मेंटेन करने का काम भी करेंगे।

Google PhD Software Engineering Internship 2026: क्या होंगी जिम्मेदारियां


इंटर्नशिप में मिलने वाली जिम्मेवारियों की बात करें तो टीम में प्रोडक्टिव और इनोवेटिव माहौल बनाए रखना इंटर्न की जिम्मेवारी होगी। साथ ही साथियों, प्रबंधकों और अन्य टीमों के साथ सहयोग करना, गूगल उत्पादों के लिए स्केलेबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस तैयार करना, डेटा का विश्लेषण कर समस्याओं के लिए समाधान चुनना और कंप्यूटर साइंस के टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट्स में लागू करना इस जिम्मेवारी में शामिल है।

Google: ये होनी चाहिए योग्यता


योग्यता की बात करें तो किसी PhD प्रोग्राम में एडमिट होना, जिसका फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी फील्ड पर हो। Java, C/C++, Python, JavaScript, Go जैसी कम से कम एक जनरल-पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपीरियंस। Unix/Linux में काम करने का अनुभव। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिद्म और सॉफ्टवेयर डिजाइन की समझ भी होनी चाहिए।

ऐसे कर पाएंगे आवेदन


इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार careers.google.com पर जाकर Software Engineer PhD Internship (Summer 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह इंटर्नशिप जून से अगस्त 2026 के बीच चलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Nov 2025 11:48 am

Hindi News / Education News / Google में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, पीएचडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छात्रों को भारत में मिलेगा काम करने का मौका

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

BSSC Vacancy 2025: सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के लिए अहम अपडेट जारी, जान लें करेक्शन विंडो बंद होने की तारीख

BSSC Vacancy 2025
शिक्षा

Indian Women Cricket Team: 9वीं तक पढ़ी हैं शिफाली वर्मा, जानिये स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत जैसी स्टार क्रिकेटर हैं कितनी पढ़ी-लिखी?

Indian Women Cricket Team
शिक्षा

ये शहर है Smart City of the World, पर भारत का सबसे स्मार्ट शहर कौन-सा है?

Smart City of the World,
शिक्षा

CLAT 2026: क्लैट की रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई, जानें डिटेल्स

CLAT 2026 Registration Date Extended
शिक्षा

Rajasthan: सरकारी- प्राइवेट स्कूलों में अब एक जैसी यूनिफॉर्म, सरकारी फरमान पर निजी स्कूल भड़के

शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.