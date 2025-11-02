Google में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, पीएचडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छात्रों को भारत में मिलेगा काम करने का मौका

युवाओं के लिए Google में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। Google ने समर 2026 के लिए Software Engineer PhD Paid Internship प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे हैं। यह इंटर्नशिप भारत के तीन प्रमुख शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में में होगी। इच्छुक उम्मीदवार Google Careers वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह इंटर्नशिप प्रोग्राम उम्मीदवारों को जटिल कंप्यूटर साइंस समाधान पर काम करने, स्केलेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स विकसित करने और कई छोटे लेकिन प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स में योगदान देने का अवसर देगा। इंटर्न्स को गूगल की जरूरतों के अनुरूप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। यह इंटर्नशिप 12-14 हफ्तों का होगा ,