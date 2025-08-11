हरियाणा में निकली 255 सरकारी नौकरी, 13 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 1 लाख 67 हजार तक मिलेगा वेतन

Haryana ADA Vacancy 2025: अगर आपने एलएलबी की डिग्री पूरी कर ली है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में कुल 255 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त 2025 से शुरू होकर 2 सितंबर 2025 तक चलेगी।
इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक (LLB) की डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ ही 10वीं कक्षा तक हिंदी या संस्कृत विषय में शिक्षा अनिवार्य है। उम्मीदवार को बार काउंसिल में पंजीकृत एडवोकेट होना भी आवश्यक है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.hpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाएगी।
चयन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट और अंतिम चरण में साक्षात्कार शामिल है। सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों को नौकरी के लिए चुना जाएगा।
चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये तक दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य भत्ते और सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी जो इस पद को और आकर्षक बनाती हैं।
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), ओबीसी और हरियाणा राज्य की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को हरियाणा लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.hpsc.gov.in पर जाना होगा। वहां भर्ती सेक्शन में ‘Assistant District Attorney Recruitment 2025’ का लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें, शुल्क का भुगतान करें और सभी जानकारी सही होने के बाद फॉर्म सबमिट करें। आवेदन की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें।
यह भर्ती उन सभी कानून के स्नातकों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो सरकारी सेवा में कदम रखना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें।