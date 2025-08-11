हरियाणा में निकली 255 सरकारी नौकरी, 13 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 1 लाख 67 हजार तक मिलेगा वेतन

Haryana ADA Vacancy 2025: अगर आपने एलएलबी की डिग्री पूरी कर ली है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में कुल 255 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त 2025 से शुरू होकर 2 सितंबर 2025 तक चलेगी।