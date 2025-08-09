ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, कल से शुरू हो रही RPSC SI के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानें कब होगी परीक्षा

RPSC SI Vacancy 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उपनिरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1015 पद भरे जाएंगे और आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से शुरू होकर 8 सितंबर 2025 तक चलेगी।
इस भर्ती में कुल 1015 पद शामिल हैं जिनमें उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर दोनों ही पद शामिल हैं।
आवेदन शुरू होने की तारीख: 10 अगस्त 2025
आवेदन की अंतिम तारीख: 8 सितंबर 2025
संभावित परीक्षा तिथि: 5 अप्रैल 2026
इसके लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा देनी होगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे हर पेपर 200 अंकों का होगा और इसमें बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे।
परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी इसलिए अभ्यर्थियों के पास लगभग आठ महीने का समय है। सही रणनीति, नियमित अभ्यास और पुराने पेपर हल करके इस परीक्षा में सफलता पाने की संभावना बढ़ाई जा सकती है।