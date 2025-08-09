ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, कल से शुरू हो रही RPSC SI के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानें कब होगी परीक्षा

RPSC SI Vacancy 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उपनिरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1015 पद भरे जाएंगे और आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से शुरू होकर 8 सितंबर 2025 तक चलेगी।