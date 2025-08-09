9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, कल से शुरू हो रही RPSC SI के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानें कब होगी परीक्षा

RPSC SI Vacancy 2026 के तहत 1015 पदों पर आवेदन 10 अगस्त 2025 से शुरू होंगे। जानें योग्यता, आवेदन की लास्ट डेट, एग्जाम पैटर्न और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।

जयपुर

Rahul Yadav

Aug 09, 2025

RPSC SI Vacancy 2026
RPSC SI Vacancy 2026 (Image: Gemini)

RPSC SI Vacancy 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उपनिरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1015 पद भरे जाएंगे और आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से शुरू होकर 8 सितंबर 2025 तक चलेगी।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती में कुल 1015 पद शामिल हैं जिनमें उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर दोनों ही पद शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

बिना परीक्षा बनें इंडियन नेवी में ऑफिसर, शुरू हुई नई भर्ती, 1 लाख से ज्यादा है सैलरी
शिक्षा
Indian Navy Vacancy 2025

आवेदन और परीक्षा की तिथि

आवेदन शुरू होने की तारीख: 10 अगस्त 2025
आवेदन की अंतिम तारीख: 8 सितंबर 2025
संभावित परीक्षा तिथि: 5 अप्रैल 2026

एग्जाम पैटर्न और चयन प्रक्रिया

इसके लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा देनी होगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे हर पेपर 200 अंकों का होगा और इसमें बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे।

योग्यता और आयु सीमा

  • किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री अनिवार्य है।
  • अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन इंटरव्यू से पहले डिग्री पूरी होनी चाहिए।
  • आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष।
  • विशेष छूट: 2021 की भर्ती को देखते हुए आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है।

परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी इसलिए अभ्यर्थियों के पास लगभग आठ महीने का समय है। सही रणनीति, नियमित अभ्यास और पुराने पेपर हल करके इस परीक्षा में सफलता पाने की संभावना बढ़ाई जा सकती है।

ये भी पढ़ें

SBI Clerk Recruitment 2025: एसबीआई में क्लर्क पदों पर बंपर भर्ती, 6589 वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
SBI Clerk Recruitment 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

09 Aug 2025 05:00 pm

Hindi News / Education News / ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, कल से शुरू हो रही RPSC SI के लिए आवेदन प्रक्रिया, जानें कब होगी परीक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.