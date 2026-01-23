23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Haryana Police Constable Age Limit: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट, जानें आवेदन की अंतिम तारीख और सर्टिफिकेट की डेट

उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ा होना चाहिए। सामान्य तौर पर आयु सीमा 18 से 28 साल तय है, लेकिन अब इसमें तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

2 min read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Anurag Animesh

Jan 23, 2026

Haryana Police Constable Age Limit

Haryana Police Constable Age Limit(AI Image-Grok)

Haryana Police Constable Age Limit: हरियाणा पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से जिस मांग को लेकर अभ्यर्थी आवाज उठा रहे थे, आखिरकार उस पर मुहर लग गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इस भर्ती में उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। दरअसल, हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती निकली है। यह भर्ती सीईटी (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) आधारित है। यानी वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा पास की हो।

Haryana Police Constable: आवेदन की तारीख आगे बढ़ी


पहले इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी तय की गई थी, लेकिन आयु में छूट के फैसले के बाद आयोग ने आवेदन की तारीख भी आगे बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने बताया कि सीईटी परीक्षा के आयोजन में देरी की वजह से कई योग्य उम्मीदवार उम्र की सीमा पार कर चुके थे। ऐसे में सरकार ने अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए यह निर्णय लिया है। यह छूट खासतौर पर उन युवाओं के लिए है, जो 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण मौका चूक रहे थे।

Haryana Police Constable Age Limit: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


अगर योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ा होना चाहिए। सामान्य तौर पर आयु सीमा 18 से 28 साल तय है, लेकिन अब इसमें तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। फिजिकल मानकों पर नजर डालें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम हाइट 170 सेंटीमीटर और सीना 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। आरक्षित वर्ग को इसमें 2-2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 158 सेंटीमीटर रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग को 2 सेंटीमीटर की राहत मिलेगी।

Haryana Police Constable Vacancy: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद नॉलेज टेस्ट होगा। जिन उम्मीदवारों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, उन्हें 3 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। वहीं सामाजिक-आर्थिक आधार पर 2.5 अंक का वेटेज भी तय किया गया है। फिजिकल टेस्ट में पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर और महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी।

Haryana Police Constable: सर्टिफिकेट तारीख की डिटेल्स


सर्टिफिकेट तारीख की बात करें तो BCA/BCB/EWS उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद जारी हुआ होना चाहिए। वहीं DSC/OSC उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र 13 नवंबर 2024 के बाद जारी होने चाहिए। ESM (पूर्व सैनिक) परिवार के सदस्यों के लिए प्रमाण पत्र 12 जनवरी 2025 को या उसके बाद जारी या अपडेट होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Panchayat Sachiv Bharti: 12वीं पास युवाओं के पास पंचायत सचिव बनने का मौका, 70000 सैलरी
शिक्षा
Panchayat Sachiv Bharti

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 01:39 pm

Hindi News / Education News / Haryana Police Constable Age Limit: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट, जानें आवेदन की अंतिम तारीख और सर्टिफिकेट की डेट

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Sunita Williams Pension: नासा से रिटायरमेंट के बाद जानिए सुनीता विलियम्स को कितनी मिलेगी पेंशन?

Sunita Williams Pension
शिक्षा

Amazon में फिर मची खलबली: इन विभागों से 14,000 लोग होंगे बाहर, कुल 30,000 नौकरियों पर संकट

Amazon Layoffs January 2026
टेक्नोलॉजी

Success Story: राजस्थान की बेटी मनस्वी अग्रवाल ने राज्य का नाम किया रौशन, अकोन्कागुआ शिखर पर पहुंचने वाली बनीं राज्य की दूसरी महिला

Manasvi Agarwal
शिक्षा

Lecturer and Coach Recruitment 2025: राजनीति विज्ञान में बढ़े 219 पद, अब होगी इतने पदों पर भर्ती, जानें डिटेल्स

Lecturer and Coach Recruitment 2025
शिक्षा

अभी तक UPSSSC Stenographer Answer Key 2026 नहीं कर पाएं हैं डाउनलोड तो सीधे इस लिंक से करें चेक

UPSSSC Stenographer Answer Key 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.