Haryana Police Constable Age Limit: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट, जानें आवेदन की अंतिम तारीख और सर्टिफिकेट की डेट



पहले इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी तय की गई थी, लेकिन आयु में छूट के फैसले के बाद आयोग ने आवेदन की तारीख भी आगे बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने बताया कि सीईटी परीक्षा के आयोजन में देरी की वजह से कई योग्य उम्मीदवार उम्र की सीमा पार कर चुके थे। ऐसे में सरकार ने अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए यह निर्णय लिया है। यह छूट खासतौर पर उन युवाओं के लिए है, जो 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण मौका चूक रहे थे।