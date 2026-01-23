Haryana Police Constable Age Limit: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट, जानें आवेदन की अंतिम तारीख और सर्टिफिकेट की डेट

Haryana Police Constable Age Limit(AI Image-Grok)
Haryana Police Constable Age Limit: हरियाणा पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से जिस मांग को लेकर अभ्यर्थी आवाज उठा रहे थे, आखिरकार उस पर मुहर लग गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इस भर्ती में उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। दरअसल, हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती निकली है। यह भर्ती सीईटी (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) आधारित है। यानी वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा पास की हो।
पहले इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी तय की गई थी, लेकिन आयु में छूट के फैसले के बाद आयोग ने आवेदन की तारीख भी आगे बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने बताया कि सीईटी परीक्षा के आयोजन में देरी की वजह से कई योग्य उम्मीदवार उम्र की सीमा पार कर चुके थे। ऐसे में सरकार ने अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए यह निर्णय लिया है। यह छूट खासतौर पर उन युवाओं के लिए है, जो 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण मौका चूक रहे थे।
अगर योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ा होना चाहिए। सामान्य तौर पर आयु सीमा 18 से 28 साल तय है, लेकिन अब इसमें तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। फिजिकल मानकों पर नजर डालें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम हाइट 170 सेंटीमीटर और सीना 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। आरक्षित वर्ग को इसमें 2-2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 158 सेंटीमीटर रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग को 2 सेंटीमीटर की राहत मिलेगी।
चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद नॉलेज टेस्ट होगा। जिन उम्मीदवारों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, उन्हें 3 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। वहीं सामाजिक-आर्थिक आधार पर 2.5 अंक का वेटेज भी तय किया गया है। फिजिकल टेस्ट में पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर और महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी।
सर्टिफिकेट तारीख की बात करें तो BCA/BCB/EWS उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद जारी हुआ होना चाहिए। वहीं DSC/OSC उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र 13 नवंबर 2024 के बाद जारी होने चाहिए। ESM (पूर्व सैनिक) परिवार के सदस्यों के लिए प्रमाण पत्र 12 जनवरी 2025 को या उसके बाद जारी या अपडेट होना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग