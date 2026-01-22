Panchayat Sachiv Bharti: 12वीं पास युवाओं के पास पंचायत सचिव बनने का मौका, 70000 सैलरी, बस 100 रुपया में करें आवेदन

Panchayat Sachiv Vacancy 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव के 3532 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां पंचायती राज विभाग में की जाएंगी और इसके लिए द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी। इस भर्ती से जुड़ी सबसे अहम अपडेट यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले उम्मीदवारों को 13 जनवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन अब यह तारीख बढ़कर 29 जनवरी 2026 हो गई है। वहीं, ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 तय की गई है।