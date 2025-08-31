Patrika LogoSwitch to English

Haryana TET Results 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे हरियाणा टीईटी रिजल्ट, जान लें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Haryana TET Results 2025: 26 अगस्त को उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, और अब रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा में गड़बड़ी पाई गई है, उनकी...

चण्डीगढ़ हरियाणा

Anurag Animesh

Aug 31, 2025

Haryana TET Results 2025
Haryana TET Results 2025(Image-Freepik)

Haryana TET Results 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) बहुत जल्द हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 का परिणाम घोषित करने वाला है। परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। हालांकि बोर्ड ने अभी तक सटीक तारीख और समय की जानकारी शेयर नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बोर्ड अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि HTET 2025 का रिजल्ट अगले हफ्ते तक घोषित कर दिया जाएगा।

26 अगस्त को उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, और अब रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा में गड़बड़ी पाई गई है, उनकी लिस्ट अलग से बनाई जा रही है और ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम रोक दिए जाएंगे। वहीं, फाइनल डेटा का कलेक्शन 3-4 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

Haryana Exam 2025: कब हुई थी परीक्षा?

इस साल HTET परीक्षा 30 और 31 जुलाई को आयोजित की गई थी। लगभग 4 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा पूरे राज्य के 673 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। लेवल 3 (PGT) परीक्षा 30 जुलाई को दोपहर 3 बजे से शाम 5:40 बजे तक आयोजित की गई। वहीं लेवल 2 (TGT) परीक्षा 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुई। लेवल 1 (PRT) परीक्षा 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई।

Haryana TET Results 2025: ऐसे कर पाएंगे रिजल्ट चेक

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध HTET Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
लॉगिन पेज पर मांगी गई जानकारी (रोल नंबर/जन्मतिथि आदि) दर्ज करें।
सबमिट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

Published on:

31 Aug 2025 05:54 pm

Haryana TET Results 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे हरियाणा टीईटी रिजल्ट, जान लें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

