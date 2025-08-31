Haryana TET Results 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे हरियाणा टीईटी रिजल्ट, जान लें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

इस साल HTET परीक्षा 30 और 31 जुलाई को आयोजित की गई थी। लगभग 4 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा पूरे राज्य के 673 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। लेवल 3 (PGT) परीक्षा 30 जुलाई को दोपहर 3 बजे से शाम 5:40 बजे तक आयोजित की गई। वहीं लेवल 2 (TGT) परीक्षा 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुई। लेवल 1 (PRT) परीक्षा 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई।