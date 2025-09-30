अब तक बिहार में कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड इस नेता के नाम

Bihar(Image Source-incredibleindia.gov.in)
Bihar Chief Minister: बिहार में कुछ ही दिनों के भीतर विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले बिहार में सियासी पारा पूरी तरीके से गर्म है। चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक बिहार में कितने मुख्यमंत्री रहे हैं या सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड किस नेता के नाम है? आइये जानते हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से उतार-चढ़ाव और बदलावों के लिए जानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक राज्य में कई नेताओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। अक्सर राजनीतिक समीकरणों और दल-बदल की वजह से यहां मुख्यमंत्री पद पर बदलाव भी देखने को मिला।
1946 में जब बिहार में पहली बार प्रांतीय सरकार बनी थी, तब कांग्रेस नेता डॉ. श्रीकृष्ण सिंह को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद से अब तक राज्य में 23 से अधिक नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। इनमें से कई नेताओं ने एक से ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद संभाला है। बिहार की राजनीति हमेशा से चर्चाओं में रही है। यहां सत्ता परिवर्तन, गठबंधन और दल-बदल के कारण कई बार मुख्यमंत्री पद पर बदलाव होते रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हुए हैं जिन्होंने लंबे समय तक जनता का विश्वास बनाए रखा और बार-बार इस पद पर काबिज हुए।
नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय उनका कार्यकाल मात्र 7 दिनों का रहा। इसके बाद वर्ष 2005 में वे दोबारा सत्ता में आए और लगातार 2014 तक करीब 8 साल मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे।
2015 में उन्होंने तीसरी बार शपथ ली और फिर नवंबर 2015 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने। यह कार्यकाल वर्ष 2020 तक चला। इसके बाद 2020 में 17वीं विधानसभा के चुनावों के पश्चात वे पुनः मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में भी इस पद पर काबिज हैं। कुल मिलाकर, नीतीश कुमार अब तक 18 साल से अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, जिससे वे राज्य की राजनीति में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं।
हालांकि, बिहार में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के नाम दर्ज है। वे 1946 से लेकर 1961 तक लगभग 14 साल 314 दिनों तक लगातार इस पद पर बने रहे। खास बात यह रही कि उन्होंने आजादी से पहले प्रांतीय सरकार का नेतृत्व किया और आजादी के बाद भी राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने रहे।
बिहार की राजनीति में अक्सर गठबंधन सरकारें और दल-बदल देखने को मिलते रहे हैं। यही वजह है कि राज्य में कई बार कम बहुत कम समय के लिए भी मुख्यमंत्री बने। कुछ नेताओं का कार्यकाल महज कुछ दिनों या महीनों का ही रहा। कुल मिलाकर, बिहार में अब तक कई नेताओं ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाई है।
