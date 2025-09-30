अब तक बिहार में कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं? सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड इस नेता के नाम



नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय उनका कार्यकाल मात्र 7 दिनों का रहा। इसके बाद वर्ष 2005 में वे दोबारा सत्ता में आए और लगातार 2014 तक करीब 8 साल मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे।

2015 में उन्होंने तीसरी बार शपथ ली और फिर नवंबर 2015 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने। यह कार्यकाल वर्ष 2020 तक चला। इसके बाद 2020 में 17वीं विधानसभा के चुनावों के पश्चात वे पुनः मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में भी इस पद पर काबिज हैं। कुल मिलाकर, नीतीश कुमार अब तक 18 साल से अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, जिससे वे राज्य की राजनीति में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं।