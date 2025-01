Lawyer In India: भारत में वकील कैसे बनें? सिर्फ डिग्री हासिल करने से नहीं बनेगी बात, अनिवार्य है ये योग्यता

How To Become Lawyer In India After 12th: वकील बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए डिग्री हासिल करनी होती है और कई स्टेज पर परीक्षाएं देनी होती है। आइए, जानते हैं भारत में वकील बनने के लिए क्या करना होता है-

नई दिल्ली•Jan 21, 2025 / 02:05 pm• Shambhavi Shivani

How To Become Lawyer In India After 12th: दुनिया में जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस आदि की जरूरत है। ऐसे न्याय और कानून को बनाए रखने के लिए वकीलों की जरूरत पड़ती है। आज के समय में इस पेशे की काफी मांग है। वकील न सिर्फ संगठन और समाज के अधिकारों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं बल्कि आपराधिक कानून और मानव अधिकारी से लेकर कॉर्पोरेट कानून और पर्यावरण न्याय तक कई मुद्दों को लेकर काम करते हैं। यदि आप भी वकील बनना चाहते हैं और यहां आपको बताएंगे कि इसके लिए शैक्षणिक पात्रता, योग्यता और अन्य बातें-