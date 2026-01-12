कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल फिर इंडियन आइडल विनर, जानें बीच में Prashant Tamang ने क्यों छोड़ी पढ़ाई

प्रशांत तमांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। उनके माता-पिता का नाम रूपा तमांग और मदन तमांग था। एक हादसे में पिता के निधन के बाद प्रशांत ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी संभाली। पुलिस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा रहते हुए ही उन्होंने अपनी गायकी को और बेहतर बनाया। साल 2007 में जब उन्होंने इंडियन आइडल सीजन-3 जीता, तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इंडियन आइडल जीतने के बाद पूरे देश में उनकी पहचान बन गई।