कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल फिर इंडियन आइडल विनर, जानें बीच में Prashant Tamang ने क्यों छोड़ी पढ़ाई

Prashant Tamang का जन्म 4 जनवरी 1983 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। उनके माता-पिता का नाम रूपा तमांग और मदन तमांग था। साल 2007 में जब उन्होंने इंडियन आइडल सीजन-3 जीता, तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई।

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 12, 2026

Prashant Tamang

Prashant Tamang

Prashant Tamang: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई कि मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो Indian Idol के तीसरे सीजन के विजेता रहे सिंगर और एक्टर Prashant Tamang का निधन हो गया है। वह 43 साल के थे। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। साथ की कई गाने भी गाए हैं। 10 जनवरी को दिल्ली में उनका निधन हो गया। 10 जनवरी की रात उन्हें अचानक स्ट्रोक आ गया था।

Prashant Tamang: कांस्टेबल से इंडियन आइडल तक का सफर

प्रशांत तमांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। उनके माता-पिता का नाम रूपा तमांग और मदन तमांग था। एक हादसे में पिता के निधन के बाद प्रशांत ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी संभाली। पुलिस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा रहते हुए ही उन्होंने अपनी गायकी को और बेहतर बनाया। साल 2007 में जब उन्होंने इंडियन आइडल सीजन-3 जीता, तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इंडियन आइडल जीतने के बाद पूरे देश में उनकी पहचान बन गई।

गानों और एक्टिंग में भी बनाई पहचान

इंडियन आइडल के बाद प्रशांत तमांग ने कई एल्बम किए और इंटरनेशनल टूर पर भी गए। उन्होंने ‘मन सैंली’, ‘गोरखा पलटन’ और ‘असारै महिनामा’ जैसे गाने गाकर अपनी अलग पहचान बनाई। इसके अलावा, उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा और वहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

Prashant Tamang ने कई फिल्मों में काम किया


सिंगिंग के साथ-साथ प्रशांत तमांग ने कई फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने नेपाली फिल्म 'गोरखा पल्टन' से डेब्यू किया। अमेजन प्राइम पर आई फेमस वेब सीरीज पाताल लोक 2 में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उनकी अंतिम फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' इस साल अप्रैल में रिलीज होने वाली है।

Updated on:

12 Jan 2026 02:41 pm

Published on:

12 Jan 2026 01:46 pm

Hindi News / Education News / कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल फिर इंडियन आइडल विनर, जानें बीच में Prashant Tamang ने क्यों छोड़ी पढ़ाई

शिक्षा

