UP NEET Merit List 2020: यूपी नीट राउंड-1 काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी, यहां से करें चेक

UP NEET Merit list 2020: उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी नीट राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जो उम्मीदवार यूपी नीट काउंसलिंग 2020 के पहले राउंड के लिए पंजीकृत हैं, वे मेरिट सूची ऑनलाइन upneet.gov.in पर देख सकते हैं।

एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग के पहले चरण के लिए जारी की गई यूपी नीट मेरिट लिस्ट 2020 में कुल 16,166 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। UP NEET काउंसलिंग 2020 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 5 नवंबर, 2020 से शुरू हुई थी।

Click Here For Check UP NEET merit list 2020

How To Check UP NEET merit list 2020

मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए “State Merit List (First Phase)’ लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही पीडीएफ प्रारूप में यूपी नीट मेरिट लिस्ट 2020 को स्क्रीन पर दिखेगी। नीचे स्क्रॉल करें और अपना नाम सर्च करें। उम्मीदवार इस यूपी नीट मेरिट सूची 2020 डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट लें।