Telegram बैन करने पर भड़के कन्हैया कुमार, बोले- कल Whatsapp और इंटरनेट भी बंद करेंगे

बता दें कि NEET परीक्षा को लेकर मचे भारी बवाल और कथित पेपर लीक रैकेट के बीच मैसेजिंग एप Telegram का नाम भी अचानक सुर्खियों में आ गया था। कुछ टेलीग्राम चैनलों और विशेष ग्रुप्स का इस्तेमाल परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियों को साझा करने और पेपर लीक करने के लिए किया जा रहा था। मामले की गंभीरता और स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए Telegram App पर देश में पूरी तरह से बैन लगा दिया है।