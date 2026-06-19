Telegram बैन करने पर भड़के कन्हैया कुमार, बोले- कल Whatsapp और इंटरनेट भी बंद करेंगे

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार (फोटो- पत्रिका)
Kanhaiya Kumar On Telegram Ban: नीट पेपर लीक विवाद को लेकर देश भर में सियासत लगातार गरमा रही है। नीट की दोबारा परीक्षा होने तक मैसेजिंग एप Telegram पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार की इस कार्रवाई को बेतुका बताते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर बैन लगाने और असली दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
कन्हैया कुमार ने सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आप आज टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो कल आप Whatsapp पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अगले दिन क्या आप इंटरनेट को ही पूरी तरह से बैन कर देंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एप बंद करना समस्या का समाधान नहीं है बल्कि यह सरकार की अपनी नाकामी को छिपाने की एक कोशिश मात्र है।
कांग्रेस नेता ने साफ तौर पर कहा कि समस्या की असली जड़ टेलीग्राम नहीं बल्कि एनटीए है। पेपर लीक की ये घटनाएं एनटीए की लापरवाही और उसकी विफलता के कारण हो रही हैं। कन्हैया कुमार ने सरकार से सीधी मांग की है कि वह मैसेजिंग एप की बजाय एनटीए पर ही बैन लगाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे पेपर लीक रैकेट के पीछे जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
कन्हैया कुमार ने कहा कि बार बार हो रहे पेपर लीक से देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है और उनका मनोबल टूट रहा है। सरकार को परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए ना कि संचार के माध्यमों को बंद करके अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहिए।
बता दें कि NEET परीक्षा को लेकर मचे भारी बवाल और कथित पेपर लीक रैकेट के बीच मैसेजिंग एप Telegram का नाम भी अचानक सुर्खियों में आ गया था। कुछ टेलीग्राम चैनलों और विशेष ग्रुप्स का इस्तेमाल परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियों को साझा करने और पेपर लीक करने के लिए किया जा रहा था। मामले की गंभीरता और स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए Telegram App पर देश में पूरी तरह से बैन लगा दिया है।
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