ऐसे चेक कर पाएंगे RRB NTPC Graduate Level Result, जान लें स्टेप-बाय स्टेप प्रोसेस

RRB Non-Technical Popular Category (Graduate)पदों के लिए सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन 5 जून से 24 जून 2025 तक देशभर के विभिन्न केंद्रों पर किया था। परीक्षा संपन्न होने के बाद 2 जुलाई को आंसर-की जारी की गई थी, जिस पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 6 जुलाई तक का समय दिया गया था। अब अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही समाप्त हो सकता है। RRB जल्द ही रिजल्ट जारी कर सजती है। रिजल्ट उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर चेक कर सकेंगे। लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्मतिथि की जरूरत होगी। रिजल्ट किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजा जाएगा।