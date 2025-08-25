ऐसे चेक कर पाएंगे RRB NTPC Graduate Level Result, जान लें स्टेप-बाय स्टेप प्रोसेस

RRB Non-Technical Popular Category (Graduate)पदों के लिए सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन 5 जून से 24 जून 2025 तक देशभर के विभिन्न केंद्रों पर किया था। परीक्षा संपन्न होने के बाद 2 जुलाई को आंसर-की जारी की गई थी, जिस पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 6 जुलाई तक का समय दिया गया था। अब अभ्यर्थी रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही समाप्त हो सकता है। RRB जल्द ही रिजल्ट जारी कर सजती है। रिजल्ट उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर चेक कर सकेंगे। लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्मतिथि की जरूरत होगी। रिजल्ट किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजा जाएगा।
जो अभ्यर्थी सीबीटी-1 में निर्धारित कैटेगरी वाइज कटऑफ अंक हासिल करेंगे, उन्हें सीबीटी-2 के लिए चयनित माना जाएगा। रेलवे की ओर से तय किया गया है कि दूसरे चरण के लिए मौजूद पदों की संख्या से 15 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का चयन अगले चरण के लिए किया जाएगा।
NTPC Graduate Level भर्ती के माध्यम से कुल 8113 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जिसमें चीफ कॉमर्शियल/ टिकट सुपरवाइजर के लिए 1736 पद, नियर अकाउंट असिस्टेंट/ टाइपिस्ट के लिए 1507 पद, गुड ट्रेन मैनेजर के लिए 3144 के लिए पद, स्टेशन मास्टर के लिए 994 पद और सीनियर क्लर्क/ टाइपिस्ट के लिए 732 पद शामिल हैं।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए NTPC Graduate Result लिंक पर क्लिक करें।
अब रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि (यूजर पासवर्ड) दर्ज करके लॉगिन करें।
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।