HPRCA JOA Recruitment 2026: हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए निकली भर्ती, 10वीं, 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। यदि उम्मीदवार 10वीं पास है, तो उसके पास आईटी या आईटीईएस में एक से दो साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में 3 साल का डिप्लोमा करने वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। शैक्षणिक योग्यता के साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होना भी जरूरी है।