HPRCA JOA Recruitment 2026: हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए निकली भर्ती, 10वीं, 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका

HPRCA JOA Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का बेहतरीन मौका है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), हमीरपुर ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 234 खाली पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार आज यानी 27 जनवरी, 2026 से आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 फरवरी, 2026 (रात 11:59 बजे तक) तय की गई है।
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। यदि उम्मीदवार 10वीं पास है, तो उसके पास आईटी या आईटीईएस में एक से दो साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में 3 साल का डिप्लोमा करने वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। शैक्षणिक योग्यता के साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होना भी जरूरी है।
आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 45 साल तय की गई है। कैंडिडेट्स की एज काउंटिंग 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया के तहत सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) या लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसमें सफल होने वाले कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
आयोग ने कुल 234 पदों को अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 84 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 पद, ओबीसी के लिए 48 पद और अनुसूचित जाति (SC) के लिए 57 पद तय किए गए हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 12 पद रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी विशेष कोटे के तहत पदों को शामिल किया गया हैं।
जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एप्लिकेशन फीस 800 रुपये तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क महज 100 रुपये रखा गया है। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में जॉब ट्रेनी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें 12,500 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी अन्य जरूरी अपडेट के लिए कैंडिडेट्स नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।
