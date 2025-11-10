HTET Result 2025: हरियाणा टीईटी रिजल्ट हुआ जारी, 14% छात्र सफल, सीधे इस लिंक से देखें अपना परिणाम

Haryana Board of School Education(BSEH) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगइन करना होगा। इस बार कुल 14% अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 47 हजार उम्मीदवारों ने HTET परीक्षा पास की है। लेवल 1 (PRT) में 16.2% अभ्यर्थी पास, हुए हैं। वहीं लेवल 2 (TGT) में16.4% अभ्यर्थी और लेवल 3 (PGT) में केवल 9.6% अभ्यर्थी पास हुए हैं।