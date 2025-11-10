Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

HTET Result 2025: हरियाणा टीईटी रिजल्ट हुआ जारी, 14% छात्र सफल, सीधे इस लिंक से देखें अपना परिणाम

HTET 2025: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 30 और 31 जुलाई 2025 को किया गया था। इस परीक्षा में प्रदेशभर से 3.31 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था।

less than 1 minute read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Anurag Animesh

Nov 10, 2025

HTET Result 2025

HTET Result 2025 Released(Image-Freepik)

Haryana Board of School Education(BSEH) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगइन करना होगा। इस बार कुल 14% अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 47 हजार उम्मीदवारों ने HTET परीक्षा पास की है। लेवल 1 (PRT) में 16.2% अभ्यर्थी पास, हुए हैं। वहीं लेवल 2 (TGT) में16.4% अभ्यर्थी और लेवल 3 (PGT) में केवल 9.6% अभ्यर्थी पास हुए हैं।

HTET 2025: कब हुई थी परीक्षा?


हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 30 और 31 जुलाई 2025 को किया गया था। इस परीक्षा में प्रदेशभर से 3.31 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परीक्षा 673 केंद्रों पर संपन्न हुई थी। यह परीक्षा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक (PRT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक होती है। बोर्ड ने परीक्षा की आंसर-की 31 जुलाई 2025 को जारी की थी। उम्मीदवारों को 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया था।

HTET Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिख रहे लिंक “Result of HTET Exam 2025” पर क्लिक करें।
अपना लेवल (Level 1, 2 या 3) चुनें।
उसके बाद रोल नंबर, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि भरें।
सबमिट बटन दबाकर रिजल्ट देखें।
भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट जरूर लें।

HTET Result 2025 Result 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Nov 2025 10:38 am

Published on:

10 Nov 2025 10:37 am

Hindi News / Education News / HTET Result 2025: हरियाणा टीईटी रिजल्ट हुआ जारी, 14% छात्र सफल, सीधे इस लिंक से देखें अपना परिणाम

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे SSC CHSL Admit card, Direct Link, ssc.gov.in

SSC CHSL Admit card
शिक्षा

ONGC Apprentice Recruitment 2025: ओएनजीसी में आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, इस तारीख तक ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

ONGC Apprentice Recruitment 2025
शिक्षा

Artificial Intelligence Career Paths: मार्केट में एआई इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड, इन स्मार्ट कोर्स से बनाएं करियर

Artificial Intelligence Career Paths
शिक्षा

AFCAT 1 2026 Notification: एयरफोर्स में अफसर बनने का सुनहरा मौका, इस डेट से करें ऑनलाइन आवेदन

AFCAT 1 2026 Notification
शिक्षा

Most Illiterate Countries: 10 देश जो पढ़ाई के मामले में आज भी हैं फिसड्डी, देखिए PAK, अफगानिस्तान की रैकिंग

Top 10 Most Illiterate Countries in the World
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.