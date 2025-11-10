HTET Result 2025: हरियाणा टीईटी रिजल्ट हुआ जारी, 14% छात्र सफल, सीधे इस लिंक से देखें अपना परिणाम

HTET Result 2025 Released(Image-Freepik)
Haryana Board of School Education(BSEH) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर लॉगइन करना होगा। इस बार कुल 14% अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 47 हजार उम्मीदवारों ने HTET परीक्षा पास की है। लेवल 1 (PRT) में 16.2% अभ्यर्थी पास, हुए हैं। वहीं लेवल 2 (TGT) में16.4% अभ्यर्थी और लेवल 3 (PGT) में केवल 9.6% अभ्यर्थी पास हुए हैं।
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 30 और 31 जुलाई 2025 को किया गया था। इस परीक्षा में प्रदेशभर से 3.31 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परीक्षा 673 केंद्रों पर संपन्न हुई थी। यह परीक्षा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक (PRT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक होती है। बोर्ड ने परीक्षा की आंसर-की 31 जुलाई 2025 को जारी की थी। उम्मीदवारों को 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया था।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिख रहे लिंक “Result of HTET Exam 2025” पर क्लिक करें।
अपना लेवल (Level 1, 2 या 3) चुनें।
उसके बाद रोल नंबर, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि भरें।
सबमिट बटन दबाकर रिजल्ट देखें।
भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट जरूर लें।
