IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास युवाओं के लिए निकला मौका, 350 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती

IB Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) मल्टी-टास्किंग स्टाफ (जनरल) के 362 पदों पर नई भर्ती शुरू करने जा रहा है। आईबी एमटीएस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगी और उम्मीदवार 14 दिसंबर 2025 तक मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इस भर्ती में चयन पूरी तरह लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।