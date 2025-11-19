Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास युवाओं के लिए निकला मौका, 350 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती

इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास किया होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन की अंतिम तारीख यानी 14 दिसंबर 2025 को उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 19, 2025

IB MTS Recruitment 2025

IB MTS Recruitment 2025(Image-Freepik)

IB Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) मल्टी-टास्किंग स्टाफ (जनरल) के 362 पदों पर नई भर्ती शुरू करने जा रहा है। आईबी एमटीएस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगी और उम्मीदवार 14 दिसंबर 2025 तक मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इस भर्ती में चयन पूरी तरह लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

IB MTS Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


इस भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास की हो। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन की अंतिम तारीख यानी 14 दिसंबर 2025 को उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षण नीति के अनुसार ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष और एससी व एसटी अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

IB Vacancy 2025: इतनी मिलेगी सैलरी


आईबी एमटीएस पद के लिए वेतनमान लेवल-1 के अंतर्गत निर्धारित है, जिसमें मासिक वेतन 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक होता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के अन्य मान्य भत्तों के अलावा चयनित उम्मीदवारों को मूल वेतन का 20 प्रतिशत विशेष सुरक्षा भत्ता भी दिया जाएगा, जिससे कुल वित्तीय लाभ और अधिक बढ़ जाता है।

Intelligence Bureau Vacancy: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां रिक्रूटमेंट सेक्शन में आईबी एमटीएस 2025 की नोटिफिकेशन उपलब्ध होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक डिटेल्स और आयु संबंधित सर्टिफिकेट को सबमिट करते हुए फॉर्म भरना होगा। आवेदन सबमिट करने के बाद उम्मीदवार भविष्य के लिए उसकी एक कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Nov 2025 04:35 pm

Hindi News / Education News / IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास युवाओं के लिए निकला मौका, 350 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

BLO कितनी सैलरी पाते हैं? जानिए मतदाता सूची नाम जोड़ने के अलावा और क्या काम करते हैं?

BLO Kaun Hota Hai
शिक्षा

Free JEE NEET Coaching In Bihar: JEE Main और NEET के लिए फ्री में कोचिंग, कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू, जान लें पूरा प्रोसेस

Free JEE NEET Coaching In Bihar
शिक्षा

निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में नया सत्र अप्रेल से होगा शुरू

अलवर

Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जिलेवार रिजल्ट जारी, देखें परिणाम

Rajasthan Police Result 2025
शिक्षा

BPSC 71st Prelims Result: बीपीएससी 71वीं संयुक्त परीक्षा परिणाम में किस श्रेणी के लिए कितना रहा कट-ऑफ? देख लें पूरा pdf

BPSC 71st Prelims Result
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.