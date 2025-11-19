IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास युवाओं के लिए निकला मौका, 350 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती

IB MTS Recruitment 2025(Image-Freepik)
IB Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) मल्टी-टास्किंग स्टाफ (जनरल) के 362 पदों पर नई भर्ती शुरू करने जा रहा है। आईबी एमटीएस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगी और उम्मीदवार 14 दिसंबर 2025 तक मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इस भर्ती में चयन पूरी तरह लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
इस भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास की हो। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन की अंतिम तारीख यानी 14 दिसंबर 2025 को उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षण नीति के अनुसार ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष और एससी व एसटी अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी।
आईबी एमटीएस पद के लिए वेतनमान लेवल-1 के अंतर्गत निर्धारित है, जिसमें मासिक वेतन 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक होता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के अन्य मान्य भत्तों के अलावा चयनित उम्मीदवारों को मूल वेतन का 20 प्रतिशत विशेष सुरक्षा भत्ता भी दिया जाएगा, जिससे कुल वित्तीय लाभ और अधिक बढ़ जाता है।
ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां रिक्रूटमेंट सेक्शन में आईबी एमटीएस 2025 की नोटिफिकेशन उपलब्ध होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक डिटेल्स और आयु संबंधित सर्टिफिकेट को सबमिट करते हुए फॉर्म भरना होगा। आवेदन सबमिट करने के बाद उम्मीदवार भविष्य के लिए उसकी एक कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं।
