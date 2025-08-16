IB Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाने का मौका, 4987 पदों के लिए कल आवेदन की अंतिम तारीख

IB Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB) में सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव के 4987 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 17 अगस्त 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 दिन बाद खत्म हो रही है। इसलिए इच्छुक युवा जल्द से जल्द आवेदन कर लें।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 4987 पदों पर भर्ती की जानी है। जिसमें अनारक्षित (UR) के 2471, ओबीसी के 1015, ईडब्ल्यूएस के 501,एससी के 574 और एसटी के 426 पद शामिल है। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।
इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं, वहां का स्थायी निवासी (डोमिसाइल सर्टिफिकेट सहित) होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय भाषा का ज्ञान भी जरुरी है।
आयु सीमा
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 27 वर्ष
आरक्षण के अनुसार ऊपरी आयु में छूट:
एससी/एसटी: 5 वर्ष
ओबीसी: 3 वर्ष
इस भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेवल-3 (₹21,700 – ₹69,100) के तहत वेतन दिया जाएगा।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में टियर-1 (ऑब्जेक्टिव टाइप) और टियर-2 (डिस्क्रिप्टिव टेस्ट) शामिल है।
मेरिट लिस्ट टियर-1 और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार होगी।
सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी: ₹650
एससी/एसटी: ₹550
सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी: ₹550