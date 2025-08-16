IB Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाने का मौका, 4987 पदों के लिए कल आवेदन की अंतिम तारीख

IB Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB) में सिक्योरिटी असिस्टेंट/एग्जीक्यूटिव के 4987 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 17 अगस्त 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 दिन बाद खत्म हो रही है। इसलिए इच्छुक युवा जल्द से जल्द आवेदन कर लें।