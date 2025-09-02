IBPS Clerk Notification 2025 में फॉर्म सुधार के लिए विंडो ओपन, ऐसे कर पाएंगे फॉर्म में बदलाव

IBPS Clerk Notification 2025: Institute of Banking Personnel Selection(IBPS) क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। जिसके बाद अब भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन फॉर्म सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह करेक्शन विंडो 2 सितंबर से 3 सितंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी। जिन उम्मीदवारों ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट (क्लर्क) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया है, वे अगर फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।