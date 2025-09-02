IBPS Clerk Notification 2025 में फॉर्म सुधार के लिए विंडो ओपन, ऐसे कर पाएंगे फॉर्म में बदलाव

IBPS Clerk Notification 2025: Institute of Banking Personnel Selection(IBPS) क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। जिसके बाद अब भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन फॉर्म सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह करेक्शन विंडो 2 सितंबर से 3 सितंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी। जिन उम्मीदवारों ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट (क्लर्क) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया है, वे अगर फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं।
फॉर्म में सुधार करते वक्त कुछ जरुरी बातों का ध्यान रखना जरुरी है। करेक्शन विंडो के दौरान उम्मीदवार केवल एक बार ही बदलाव कर पाएंगे। साथ ही एक बार संशोधन कर सबमिट करने के बाद दोबारा सुधार की अनुमति नहीं होगी। अंतिम सबमिशन से पहले सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक करना जरूरी है। फॉर्म सुधारने के लिए सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को 200 रुपया शुल्क देना होगा, जो नॉन-रिफंडेबल है। करेक्शन के बाद जमा किए गए आवेदन को ही फाइनल माना जाएगा।
इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 10,277 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को देशभर के विभिन्न बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट (क्लर्क) पद पर नियुक्ति मिलेगी। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों में नौकरी मिलेगी।
सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए “IBPS Clerk 2025 Correction Window” लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
आवश्यक सुधार करें और करेक्शन फीस जमा करें।
फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।