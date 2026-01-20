सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे IBPS Clerk Prelims Result 2025, सेव कर लें

IBPS Clerk Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) जल्द ही आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे घर बैठे ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। IBPS ने आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को किया था। परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि प्रीलिम्स का नतीजा कभी भी जारी किया जा सकता है।