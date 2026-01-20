सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे IBPS Clerk Prelims Result 2025, सेव कर लें

IBPS Clerk Prelims Result 2025
IBPS Clerk Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) जल्द ही आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, वे घर बैठे ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। IBPS ने आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को किया था। परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि प्रीलिम्स का नतीजा कभी भी जारी किया जा सकता है।
जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में पास होंगे, वे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। मेन्स परीक्षा पास करने के बाद अगला चरण पूरा होगा। सभी चरणों में सफल रहने वाले उम्मीदवारों को ग्रामीण बैंकों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 से जुड़ा लिंक दिखाई देगा।
लिंक पर क्लिक कर Regional Rural Banks (CRP RRB-XIV) विकल्प चुनें।
इसके बाद Office Assistant (Clerk) Result वाले लिंक पर जाएं।
यहां रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा।
चाहें तो स्कोरकार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग