Lecturer Bharti 2026: सरकारी स्कूलों में लेक्चरर बनने का मौका, 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 1 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

UKPSC Lecturer Recruitment 2025: सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत लेक्चरर के 808 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह मौका किसी राहत से कम नहीं है। आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसमें राज्य के साथ-साथ अन्य योग्य उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2026 तय है। 28 जनवरी से 6 फरवरी 2026 के बीच सुधार का मौका भी दिया जाएगा। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in से की जा सकती है।