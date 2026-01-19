Lecturer Bharti 2026: सरकारी स्कूलों में लेक्चरर बनने का मौका, 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 1 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

Lecturer Bharti 2026(Image-Freepik)
UKPSC Lecturer Recruitment 2025: सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत लेक्चरर के 808 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह मौका किसी राहत से कम नहीं है। आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसमें राज्य के साथ-साथ अन्य योग्य उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2026 तय है। 28 जनवरी से 6 फरवरी 2026 के बीच सुधार का मौका भी दिया जाएगा। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in से की जा सकती है।
इस भर्ती अभियान में कुल 808 पदों को दो भागों में बांटा गया है। सामान्य शाखा के तहत सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं, जिनकी संख्या 725 है। इनमें बड़ी हिस्सेदारी अनारक्षित वर्ग के लिए है। इसके अलावा महिला शाखा के लिए 83 पद निर्धारित किए गए हैं। महिला वर्ग के इन पदों में हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और गृह विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं, जिससे साफ है कि आयोग ने विषयों के संतुलन का भी ध्यान रखा है।
योग्यता की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में पीजी डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ बीएड या एलटी डिप्लोमा होना भी अनिवार्य शर्त रखी गई है। यानी वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो पहले से टीचिंग के लिए ट्रेनिंग ले चुके हैं। उम्र को लेकर भी आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 42 वर्ष से कम तय की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर होगी। उत्तराखंड के आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट भी दी गई है, जिससे कई उम्मीदवारों को राहत मिलेगी।
लेक्चरर पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को शुरुआती सैलरी 47,600 रुपये से शुरू होकर 1,51,100 रुपये तक जाएगी। यही वजह है कि यह भर्ती न सिर्फ स्थायी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए, बल्कि बेहतर सैलरी और सम्मानजनक पद चाहने वालों के लिए भी खास मानी जा रही है। चयन प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद सफल उम्मीदवारों का डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग