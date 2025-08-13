IBPS PO Admit Card 2025 ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड, जान लें पूरा प्रोसेस

IBPS PO Admit Card 2025: Institute of Banking Personnel Selection(IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड किसी भी समय जारी कर सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे इसे जारी होने के बाद IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि (पासवर्ड के रूप में) दर्ज करना होगा।