IBPS PO Admit Card 2025 ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड, जान लें पूरा प्रोसेस

IBPS PO Prelims exam 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड उपलब्ध होते ही उसे डाउनलोड...

भारत

Anurag Animesh

Aug 13, 2025

IBPS PO Admit Card 2025
IBPS PO Admit Card 2025(Image-Freepik)

IBPS PO Admit Card 2025: Institute of Banking Personnel Selection(IBPS) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड किसी भी समय जारी कर सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे इसे जारी होने के बाद IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि (पासवर्ड के रूप में) दर्ज करना होगा।

IBPS PO Prelims exam: परीक्षा की तिथियां

IBPS PO Prelims exam 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड उपलब्ध होते ही उसे डाउनलोड कर लें और परीक्षा के दिन अपने साथ उसकी प्रिंट कॉपी लेकर जाएं। एडमिट कार्ड में परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र का पता और समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी।

IBPS PO Admit Card 2025: कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

उम्मीद जताई जा रही है कि IBPS PO एडमिट कार्ड अगस्त 2025 के तीसरे सप्ताह में उपलब्ध होगा। अनुमान है कि इसे 12 या 13 अगस्त 2025 को जारी किया जा सकता है। वहीं, प्री-एग्जाम ट्रेनिंग (PET) का कॉल लेटर IBPS पहले ही 11 अगस्त 2025 को जारी कर चुका है।

IBPS PO Admit Card 2025: ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
होम पेज पर Recent Updates सेक्शन में जाएं।
यहां IBPS PO Admit Card 2025 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
खुलने वाले पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।
लॉग इन करने पर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें।

शिक्षा

Published on:

13 Aug 2025 04:39 pm

Hindi News / Education News / IBPS PO Admit Card 2025 ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड, जान लें पूरा प्रोसेस

